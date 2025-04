Top 5 des cryptos liées à l'IA en 2025

L’intelligence artificielle (IA) et la blockchain sont 2 révolutions technologiques majeures. En 2025, leur convergence donne naissance à des cryptos innovantes, combinant décentralisation et algorithmes avancés. Voici 5 cryptos IA à surveiller de près en 2025 avec leurs spécificités, leurs cas d’usage et leurs perspectives futures.

#1 – Bittensor (TAO) – Un « Google » décentralisé pour l’IA

Bittensor se présente comme une plateforme ouverte destinée à l’intelligence artificielle (IA), où chacun peut entraîner, partager et rentabiliser ses propres modèles.

Cette initiative se différencie des géants centralisés comme Google, Microsoft ou OpenAI en créant un réseau où les modèles les plus performants sont rétribués selon la qualité de leurs réponses.

Les « subnets » de Bittensor, parfois appelés « sous-réseaux » ou « subtensors », constituent des divisions spécialisées au sein du réseau principal. Chacune de ces subdivisions se concentre sur un domaine ou un type spécifique de tâches d’IA. En d’autres termes, plutôt que de regrouper toutes les activités d’intelligence artificielle dans un seul et même espace, Bittensor segmente son écosystème pour permettre à chaque sous-réseau de se focaliser sur une problématique donnée.

De plus, Bittensor propose un système de staking par délégation. Concrètement, les détenteurs de TAO peuvent déléguer leurs tokens à des validateurs du réseau et recevoir, en retour, une partie des récompenses qu'ils génèrent.

À quoi sert la crypto TAO ?

Le token TAO est absolument central dans l'écosystème Bittensor. Il sert à :

Récompenser les développeurs de modèles d'IA

Donner accès aux services du réseau

Participer à la gouvernance du protocole

L'échange de valeurs entre les utilisateurs

#2 – Artificial SuperIntelligence (FET) : La fusion des géants de l’IA

En 2025, 3 projets majeurs de l’IA décentralisée ont uni leurs forces pour former la « Artificial SuperIntelligence Alliance » : Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) et Ocean Protocol (OCEAN).

Cette alliance vise à offrir un écosystème complet où les entreprises peuvent à la fois accéder à des données (via Ocean Protocol), acquérir des algorithmes d’IA (grâce à SingularityNET) et automatiser leurs processus avec des agents autonomes (Fetch.ai).

L’objectif de cette alliance est de créer un environnement global où chaque besoin en intelligence artificielle trouve sa solution au sein d’une seule et même infrastructure.

À quoi sert la crypto ASI ?

Accéder aux services de l’alliance (données, algorithmes, agents)

Voter sur l’évolution et la gouvernance des protocoles

Récompenser les développeurs et les contributeurs

Servir de collatéral dans l’écosystème

#3 – Render Network (RNDR) : La puissance des GPU pour l’IA générative

Initialement dédié au rendu 3D, Render Network se tourne de plus en plus vers l’IA générative, en proposant de louer la capacité de calcul inutilisée des cartes graphiques (GPU) à travers le monde.

Plutôt que de compter exclusivement sur des solutions centralisées comme AWS ou Google Cloud, les studios et développeurs d’IA peuvent ainsi accéder à un vaste réseau décentralisé de GPU.

Cette mutualisation réduit considérablement les coûts et permet aux propriétaires de cartes graphiques de monétiser leur matériel tout en soutenant l’émergence de nouveaux modèles d’IA.

À quoi sert la crypto RNDR ?

Effectuer les paiements pour l’accès à la puissance de calcul

Récompenser les personnes partageant la puissance de leurs GPU

Faciliter toutes les transactions au sein du réseau

#4 – Story (IP) : L’IA au service de la propriété intellectuelle

Story se définit comme la première blockchain dédiée à la tokenisation et à la programmation d’actifs de propriété intellectuelle (IP).

Dans l’économie actuelle, l’IA s’appuie sur l’IP pour s’entraîner (données, images, textes) et produit elle-même de nouvelles formes de contenus (créations artistiques, découvertes scientifiques, etc.). Story cherche donc à fournir un « cœur transactionnel » où ces actifs immatériels peuvent être échangés, fractionnés et rémunérés de manière automatisée.

Cette approche permet aux créateurs de protéger et de monétiser leurs œuvres sur une blockchain dédiée, tout en accédant facilement à des données et contenus utiles à l’entraînement de modèles d’IA.

De plus, la dimension programmable de la propriété intellectuelle avec Story permet de définir des conditions de licence, de partage et de rémunération sous forme de smart contracts, afin que chaque collaboration ou contribution soit rétribuée de manière fiable et transparente.

À quoi sert la crypto IP ?

Payer les frais et droits liés à l’enregistrement et la tokenisation d’IP

Récompenser les contributeurs (créateurs, validateurs, développeurs)

Participer à la gouvernance et façonner l’évolution du protocole

#5 – Grass (GRASS) : L’IA et le partage de bande passante

Le succès de l’intelligence artificielle (IA) dépend de données abondantes et fiables. L'application Grass répond à ce besoin en proposant un réseau décentralisé de collecte d’informations.

Les utilisateurs peuvent installer une extension qui, de manière anonyme, participe à la collecte de données tout en respectant la confidentialité de chacun. En retour, ils perçoivent des récompenses en GRASS.

Ce modèle redistribue le pouvoir habituellement détenu par quelques acteurs centralisés et offre une alternative plus respectueuse de la vie privée et de la réglementation.

À quoi sert la crypto GRASS ?

Récompenser les utilisateurs qui partagent leurs données

Accéder à des ensembles de données premium

Permettre la gouvernance participative au sein du réseau

Faciliter les transactions et paiements dans l’écosystème

