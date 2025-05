Le retour du bull run ? Découvrez les 5 cryptos qui ont le mieux performé au mois d'avril

Alors que le contexte macroéconomique devient plus clément envers les actifs risqués, certains investisseurs ont identifié une fenêtre d'opportunité. Découvrez quelles sont les cryptomonnaies qui profitent le plus de ce retour pour l'appétit du risque.

L'espoir est de nouveau permis pour les altcoins

Alors que les effets de la guerre des « tariffs » initiée par Donald Trump s'atténuent peu à peu, l'optimisme est de nouveau permis sur les marchés liés aux actifs risqués. Celui des cryptomonnaies n'est pas en reste puisque le Bitcoin, actif phare dans le secteur, a vu son prix augmenter de près de 14 % en 30 jours.

Néanmoins, cette performance n'est pas généralisée à toutes les cryptomonnaies. La crypto de la blockchain Ethereum, l'Ether, enregistre pour sa part une hausse d'environ 1 % au cours des 30 derniers jours.

Malgré cette performance mitigée, certains altcoins ont su se démarquer en enregistrant des performances exceptionnelles sur cette période. C'est notamment le cas des cryptos VIRTUAL, FARTCOIN, FET, BONK et TAO :

Tableau représentant les 5 cryptomonnaies qui ont enregistré les plus importantes performances au mois d'avril

5 - Bonk (BONK) : + 51,5 %

Le BONK appartient au secteur des memecoins, des cryptomonnaies à but humoristique. Ce secteur a beaucoup fait parler de lui en fin 2024 pour ses performances explosives.

Une des particularités du BONK est qu'il est déployé sur plus de 7 blockchains différentes, fait assez rare pour être souligné chez un memecoin.

🐐 Qu'est-ce qu'un memecoin ?

Bien que l'essentiel de l'euphorie autour de cette catégorie de crypto semble derrière nous, certains memecoins comme le BONK tentent de revenir dans la partie avec de belles performances.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du BONK s'est apprécié de 51,5 %. Il n'en reste pas moins inférieur de 70 % par rapport à son ATH.

4 - Artificial Superintelligence Alliance (FET) : + 52,6 %

Le FET est la cryptomonnaie native de Fetch.ai, un réseau open-source qui met en relation des agents autonomes capables de négocier, apprendre et exécuter des services grâce à l'IA et au machine learning.

La crypto est utilisée pour payer ces services, pour générer des rendements de staking et pour participer à la gouvernance du protocole.

En 2024, Fetch.ai a fusionné avec SingularityNET et Ocean Protocol pour former l'Artificial Superintelligence Alliance (ASI) : les tokens AGIX et OCEAN sont progressivement convertis en FET avant un rebranding commun sous le ticker ASI.

L'objectif de cette alliance est de mettre en commun des ressources et des talents de différents horizons pour atteindre l'intelligence artificielle générale (AGI).

Qu'est-ce qu'une AGI ? Une AGI désigne une IA capable de comprendre, apprendre et accomplir n'importe quelle tâche cognitive qu'un humain pourrait réaliser, avec une polyvalence et une adaptabilité comparables à l'esprit humain.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du FET a augmenté de près de 52,6 %. Néanmoins, le FET reste encore éloigné de son ATH. Il se négocie à l'écriture de ces lignes à environ - 78 % de celui-ci.

3 - Bittensor (TAO) : + 68 %

Le TAO est la cryptomonnaie native de la blockchain Bittensor, spécialisée autour d'un secteur porteur : l'intelligence artificielle (IA).

Détenir du TAO peut avoir plusieurs utilités comme gagner un rendement de staking ou même acheter un sous-réseau (subnet) de la blockchain Bittensor.

🧠 Tout savoir sur le staking de cryptomonnaies

Au cours des 30 derniers jours, le prix du TAO a enregistré une belle performance de 68 %. Malgré cette hausse, la crypto se négocie à l'écriture de ces lignes à environ - 52 % de son record de prix (ATH). De plus, le prix du TAO se situe sur un niveau clé, qui agit en tant que résistance :

Graphique représentant le prix du TAO, en données hebdomadaires

Ainsi, les prochains jours seront déterminants pour connaître l'orientation du TAO d'un point de vue court/moyen terme.

Découvrez notre interview pour obtenir les meilleurs rendements de staking de TAO :

2 - FARTCOIN (FARTCOIN) : + 123,4 %

Le FARTCOIN est, tout comme le BONK, un memecoin à but humoristique. Déployé sur la blockchain Solana en octobre 2024, le token a été imaginé par Truth Terminal - un agent IA semi-autonome devenu viral sur X - dont le créateur Andy Ayrey, voulait démontrer comment un « bot » peut catalyser valeur et communauté.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du FARTCOIN a grimpé de près de 124 %.

1 - Virtuals (VIRTUAL) : + 234 %

Virtuals Protocol est une plateforme Web3 où n'importe qui peut créer et monétiser des agents autonomes d'IA qui sont capables d'effectuer des actions sur la blockchain.

La plateforme agit en tant que launchpad d'agents IA mais également en tant que marketplace. Chaque agent autonome devient un petit business décentralisé dont les revenus - streaming, analyse de données, trading, contenu créatif, etc. - sont partagés entre les détenteurs des tokens correspondants.

Le VIRTUAL est la crypto native de cet écosystème : elle permet de lancer de nouveaux agents, payer leurs services, alimenter les pools de liquidité et orienter la gouvernance du projet.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du VIRTUAL a enregistré une performance explosive de 234 %.

🔬 En savoir plus sur l'explosion du prix du VIRTUAL

Les cryptos du Top 300 qui ont le plus performé

Notre classement se basant sur les 100 cryptomonnaies les plus capitalisées, toutes les cryptos ayant offert des performances exceptionnelles au mois d'avril n'y figurent pas forcément.

Généralement, lorsque nous étendons notre champ de recherche aux cryptos du Top 300 dans cette même métrique, des performances parfois plus élevées peuvent être soulignées.

Les 5 cryptomonnaies du Top 300 qui ont le plus performé au mois d'avril

En élargissant notre champ de recherche aux cryptos du Top 300, nous retrouvons le VIRTUAL et le FARTCOIN, lesquels figurent à la fois dans le premier et le second classement de par leurs performances exceptionnelles.

Nous pouvons également observer la présence de 3 memecoins : BRETT et TURBO, qui enregistrent respectivement 84 % et 202 % de performance au cours des 30 derniers jours, ainsi que Popcat, qui a grimpé de 133 %.

En 1re place de ce classement figure la crypto DEEP du protocole DeepBook. DeepBook est un order book décentralisé conçu pour les blockchains développées à partir du langage Move comme Aptos et Sui. Le DEEP enregistre la performance explosive de 221 % au cours des 30 derniers jours.

En effet, l'écosystème de la blockchain Sui semble suivre la tendance du SUI lui même qui a enregistré la performance de 53 % sur cette même période.

🌐 Découvrez notre sélection de 5 projets sur la blockchain Sui

Outre l'écosystème de Sui, nous pouvons remarquer que les cryptomonnaies de type memecoins ou liées au secteur de l'IA sont prépondérantes en termes de performances au cours des 30 derniers jours.

Enfin, le token PENGU, de l'écosystème Pudgy Penguins, affiche une très belle performance de l'ordre de 134 %.

Il sera intéressant de continuer à observer ces secteurs, et plus particulièrement dans un contexte où « l'espoir est de nouveau permis » pour une continuation haussière du marché crypto dans les prochains mois.

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital