PEPE, BONK, Pudgy Penguins... Ces memecoins qui bondissent depuis hier

La tendance est à la hausse cette semaine sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Les memecoins en particulier connaissent de fortes hausses, portés par un regain d'intérêt pour le secteur. Qui sont alors les grands gagnants ?

Les memecoins sont à la fête cette semaine

Depuis hier, la capitalisation des cryptomonnaies a progressé de 3,6 %, une hausse généralisée. Le Bitcoin (BTC) prend ainsi 3,7 % sur les dernières 24h, avec +6,8 % pour l’ETH d’Ethereum et +4,4 % pour le XRP de Ripple. Comme souvent, un secteur montre encore plus de volatilité : celui des memecoins.

Parmi les 200 cryptomonnaies les plus capitalisées du moment, les cryptomonnaies humoristiques affichent en effet de nettes hausses. Le Pepe (PEPE) a ainsi bondi de 14,1 % sur les dernières 24h, alors que le PENGU de Pudgy Penguins affiche +9,8 %. Parmi les autres hausses notables, on peut aussi citer le BONK (+8,8 %), le Fartcoin (+15,4 %), ainsi que le dogwifhat (+11,5 %).

Le roi des memecoins, le Dogecoin, suit aussi la tendance avec +6,7 %, tandis que son cousin Shiba Inu affiche des gains plus mesurés (+2,5 %). On note aussi la belle performance du token associé au launcher Pump.fun : le PUMP progresse de 11,8 % sur les dernières 24h.

En moyenne, les memecoins ont progressé de 8,1 % depuis hier, surperformant nettement le reste du secteur. On rappelle qu’en période d’euphorie, les cryptomonnaies humoristiques affichent souvent une volatilité plus forte que les autres domaines des cryptomonnaies.

Ce que cela dit sur le marché des cryptomonnaies

Ces performances suggèrent un regain d’intérêt pour les cryptomonnaies les plus spéculatives, avec une confiance renouvelée des investisseurs. L’index Fear & Greed a ainsi basculé vers une zone « neutre », ce qui laisse plus de place pour des stratégies moins conservatrices. Mais attention : le marché des memecoins est notablement volatil. Les chutes brutales sont donc toujours une éventualité après une période de hausse.

Rappelons également que les performances des memecoins ont été piètres en 2025. Un rapport récent d’Artemis chiffrait ainsi les chutes cumulées à -60 % pour l’année 2025. Les chutes colossales d’octobre ont eu des conséquences sur les cours de cryptomonnaies. À titre d’exemple, depuis un an, le PEPE a perdu 61 % et s’échange à un cours 76 % moins élevé que son record absolu. Même scénario du côté du DOGE, qui perd 56,9 % sur l’année et s’échange encore à -79,7 % de son record absolu.

Les belles performances suggèrent donc un regain d’envie de la part des investisseurs, mais il faut rester prudent. Si les memecoins peuvent avoir leur place dans un panier diversifié, tout miser sur ce type de cryptomonnaies reste particulièrement risqué.

