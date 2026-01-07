DeFi, IA, stablecoins.. Ces secteurs des cryptomonnaies qui ont connu des chutes colossales en 2025

2025 aura été une année noire pour les lancements de tokens. 85 % des cryptomonnaies créées l’année dernière ont subi des chutes colossales, selon un rapport récent. Comment l’expliquer et quels sont les secteurs les plus affectés ?

le 7 janvier 2026 à 14:00.

3 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Les nouvelles cryptomonnaies ont fortement chuté en 2025

Selon une étude publiée par Memento Research sur la base de leur analyse de décembre dernier, 2025 n’était pas la bonne année pour lancer une cryptomonnaie. La grande majorité des nouvelles cryptos ont en effet vu leur cours chuter de 74 % en moyenne entre leur lancement et la fin de l’année.

blockquote icon

Nous avons suivi 118 lancements de tokens en 2025 – et les chiffres sont brutaux : 84,7 % (100 sur 118) se trouvent sous leur valorisation au moment du lancement initial du token. Environ 4 lancements sur 5 sont dans le rouge.

💡 A lire – Quelle crypto acheter en 2026 ? 7 cryptomonnaies fiables pour investir sereinement

Par ailleurs, ceci est une moyenne : les lancements très médiatisés ont fait encore pire que la moyenne. La baisse médiane est de 76,8 %. La plupart des tokens lancés sont donc situés entre 70 et 90 % de baisse, une zone qualifiée de « cimetière » par Memento Research :

cours tokens

Une année noire pour les nouveaux tokens

Certains secteurs s’en sortent mieux que d’autres

Tous les tokens lancés en 2025 ne sont pas égaux. Selon Memento Research, certains secteurs ont connu des lancements à succès. C’est le cas des tokens liés aux DEX perpétuels, en plein essor cette année. Les tokens liés à des jeux s’en sortent également plutôt bien, même s’ils sont trop peu nombreux pour en tirer une réelle tendance.

👉 Notre dossier – 2025 : l’année des narratives crypto à court terme – Quels enseignements en tirer ?

À l’inverse, certains secteurs n’ont clairement pas suscité l’engouement espéré. Le grand perdant est le domaine de la science décentralisée (DeSci), dont les tokens ont chuté de 95 % en moyenne. On note aussi des échecs du côté des stablecoins (-70 %), ainsi que de l’intelligence artificielle (-52 %). Les tokens d’infrastructure, de la finance décentralisée (DeFi) et grand public sont également dans le rouge :

tokens lancés catégories

Certaines catégories ont plus souffert que d’autres en 2025

 

Un rapport récent d'Artemis, qui catégorise différemment les tokens, confirme la tendance. Selon lui, seuls deux secteurs ont été épargnés par la chute en 2025 : les tokens liés à des plateformes d'échange (dans lesquelles ont peu inclure les DEX perpétuels), ainsi que les tokens liés à des protocoles de vie privée :

Artemis tokens chute

Autres catégorisations, même tendance : peu de tokens s'en sortent en 2025

 

Des valorisations trop hautes au moment du lancement ?

Le rapport de Memento Research conclut que les prix fixés au moment du token generation event (TGE) sont probablement trop optimistes :

blockquote icon

Les valorisations initiales sont fixées beaucoup trop haut et au-dessus de leur juste valeur, ce qui entraîne de moins bonnes performances à long terme avec des baisses en pourcentage plus importantes.

🌐 Dans l’actualité – 5 fois plus d’investissements de capital-risque dans la crypto en 2025 – Quels sont les secteurs concernés ?

Pour les investisseurs, c’est également un changement de paradigme : le TGE ne représente plus un positionnement « early » et serait considéré comme un plus haut, en tout cas pour les projets avec des fondamentaux bancals.

blockquote icon

Si vous prévoyez d’acheter des tokens au moment du TGE, vous pariez implicitement sur le fait de trouver de rares exceptions, car la tendance de base est franchement mauvaise.

Cela souligne aussi les excès de l’année 2025. Avec des records absolus et un enthousiasme renouvelé pour le secteur, des projets pas toujours solides ont fleuri. Alors que nous sommes entrés dans une phase de consolidation, il est possible que la tendance s’amenuise dans les mois à venir.

Source : Memento Research, Grayscale

