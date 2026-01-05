5 fois plus d'investissements de capital-risque dans la crypto en 2025 - Quels sont les secteurs concernés ?

Malgré un dernier trimestre compliqué, l’année 2025 aura enregistré des investissements records de la part des sociétés de capital-risque, multipliés par 5 en comparaison de 2024. Des fonds largement distribués dans les secteurs de la CeFi et des Digital Asset Treasuries (DAT).

Cryptomonnaies : des investissements de capital-risque multipliés par 5

Si l'on se fie au cours du Bitcoin, l'année 2025 s'impose comme mauvaise édition avec un rendement négatif de -6 % pour le cours du BTC. Un résultat d'autant plus décevant que l'or (+63 %) et les marchés boursiers comme le Nasdaq (+20 %) et le S&P 500 (16,5 %) affichent des performances records sur cette période.

Une morosité ambiante sur le marché des cryptomonnaies qui n'a visiblement pas freiné l'appétit des sociétés de capital-risque (VC, pour Venture Capital en anglais) vis-à-vis de ce secteur, avec un investissement global annuel estimé à 49,75 milliards de dollars, en hausse de 433,2 % sur un an par rapport aux 9,33 milliards de dollars enregistrés en 2024.

Un montant très positif publié par le site d'actualité crypto Wu Blockchain, dans le cadre d'un rapport complet sur les levées de fonds et autres investissements stratégiques opérés par des VC entre début janvier et fin décembre, qui pourrait encore augmenter car « toutes les opérations de financement n’étaient pas nécessairement divulguées » au moment de sa rédaction.

Des investissements en hausse qui impliquent toutefois un nombre plus restreint d'opérations, puisque « le nombre total de projets pour l’année 2025 s'élève à 898 », soit une baisse de 42 % en glissement annuel si l'on se réfère aux 1 551 projets comptabilisés en 2024.

Quels sont les secteurs et projets concernés ?

Il semblerait donc que les hésitations du marché des cryptomonnaies ne soient pas nécessairement à l'image des investissements opérés dans le secteur par les sociétés de capital-risque. Pour preuve : un 3e trimestre de 2025 récemment identifié par la société crypto Galaxy Digital comme le plus rentable dans le domaine depuis 2022.

En ce qui concerne le rapport de Wu Blockchain, la répartition sectorielle de ces opérations se décompose comme suit (par ordre décroissant) :

DeFi : 22,4 % ;

CeFi : 13,8 % ;

IA : 12,7 % ;

Real World Asset (RWA)/DePIN : 7,3 % ;

Blockchains L1/L2 : 6 % ;

NFT/GameFi : 5,3 % ;

Outils/Wallets : 5 %.

🗞️ La valorisation de certains projets crypto plonge sous le montant de leurs investissements de capital-risque

Du côté des montants impliqués, la part la plus importante revient principalement à la construction de coffres de réserves pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées (CEX), inscrites dans le secteur de la CeFi, sans toutefois donner de chiffre précis.

En ce qui concerne le top 3 des principaux investissements enregistrés en 2025, le record historique de « la plus importante opération de financement de l’histoire de la crypto » revient à la société Naver dans le cadre de son acquisition de l’opérateur de la plateforme Upbit, Dunamu, pour environ 10,3 milliards de dollars. Viennent ensuite Coinbase et son rachat du leader des options crypto, Deribit, et enfin Strategy et sa levée de 2,52 milliards de dollars pour acheter 21 021 BTC en juillet dernier.

Top 10 des investissements de capital-risque en 2025

Des investissements ciblés qui démontrent à quel point les fonds des sociétés de capital-risque se dirigent désormais vers les structures en capacité d'accompagner la mutation du secteur des cryptomonnaies pour répondre aux attentes et aux investisseurs de la finance traditionnelle.

Source : Wu Blockchain

