La valorisation de certains projets crypto plonge sous le montant de leurs investissements de capital-risque

Les fortes périodes baissières du marché des cryptomonnaies s’accompagnent bien souvent de déconvenues notables pour leurs investisseurs, comme par exemple les sociétés de capital-risque. Et pour cause, la valorisation de certains projets populaires s’effondre désormais bien en dessous du montant de leurs levées de fonds.

Projets crypto : levées de fonds vs valorisations actuelles

Chaque période haussière enclenchée sur le marché des cryptomonnaies s'accompagne d'une euphorie des investisseurs au sujet des prochains secteurs et/ou projets qui seront les plus prometteurs, afin de s'assurer des rendements importants et ancrés dans la durée.

Une réalité d'autant plus significative du côté des sociétés de capital-risque (VC), inscrites dans ce genre de stratégies financières avec des montants parfois très importants au moment des levées de fonds et autres ventes initiales de tokens mises en place par certains projets crypto populaires.

Des structures dont les investissements auraient atteint la somme globale de 4,6 milliards de dollars pour le troisième trimestre de cette année, alors que le Bitcoin se préparait à atteindre son dernier sommet historique en évoluant au-dessus des 110 000 dollars. Un record inégalé depuis 2022 qui s'impose à la hauteur de la baisse actuelle.

En effet, les données recueillies par le site CryptoRank font état d'une situation critique, avec des montants levés lors des opérations de financement de certains projets crypto qui se retrouvent (très) largement supérieurs à leurs capitalisations actuelles.

Valorisation des projets crypto vs investissements de capital-risque

Lors des phases haussières et de l’emballement narratif, les fonds de capital-risque ont tendance à surévaluer les projets et à leur attribuer des valorisations agressives. Mais une fois que le sentiment retombe ou que la narration perd en traction, la majorité des projets subissent un retour à la réalité et le marché réajuste ces chiffres euphoriques. CryptoRank

La crypto est actuellement « un cimetière pour l’argent des VC »

Bien évidemment, investir dans le secteur des cryptomonnaies apparaît comme un pari risqué, en particulier lorsqu'on se penche sur la question une fois la baisse du marché enclenchée. Un état des lieux actuellement comparé à « un cimetière pour l’argent des VC », selon le compte X du trader crypto répondant au pseudonyme de Seraphim.

La crypto est actuellement un cimetière pour l’argent des VC, des allocations de tokens des équipes et des acheteurs du marché secondaire. Une purge absolument brutale, dont seuls quelques élus survivront (10 au maximum). Seraphim

Parmi les principaux exemples mentionnés par CryptoRank, on retrouve la startup française Bubblemaps, dont le token BMT affiche actuellement une valorisation de 6 millions de dollars suite à une baisse de 77 % depuis son sommet du mois de mars, ou encore la blockchain spécialisée dans les stablecoins Plasma - soutenue par Tether et Bitfinex - récemment aux prises avec une société de capital-risque qui lui réclamait 278,5 millions de tokens XPL.

Certaines données présentées par CryptoRank apparaissent toutefois comme discutables, en particulier sur les montants levés par certains projets et la comparaison faite avec leurs tokens comme seule unité de mesure de leurs valorisations effectives.

Malgré tout, les baisses sont bien réelles, même s'il reste possible d'espérer que certaines d'entre elles s'inscrivent dans une durée limitée, notamment pour les projets aux fondamentaux les plus solides.

Sources : CryptoRank, Seraphim

