Agression crypto : un nouveau couple ligoté à domicile par des hommes armés... qui s'étaient trompés de cible

Ce mercredi 6 mai 2026, à Bondy, trois hommes armés ont fait irruption au domicile d'un couple peu après 5 heures du matin, convaincus d'y trouver des cryptomonnaies. Sauf que les victimes n'en détenaient aucune. Une affaire de plus dans la série d'agressions pour des cryptomonnaies en France.

Des hommes armés s'en prennent au mauvais couple

Une expérience qui a dû être très traumatisante pour ce couple. Peu après 5 heures du matin, mercredi 6 mai, trois individus armés d'une arme de poing ont forcé la porte d'entrée d'un pavillon du sud de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Le couple, surpris dans son sommeil, a été frappé et ligoté.

Les agresseurs ont fouillé les lieux méthodiquement, à la recherche de cryptomonnaies. Ils en sont repartis sans, emportant seulement quelques ordinateurs et un smartphone. Il faut dire qu'ils se sont vraisemblablement trompés de victime, comme l'a confié une source au Parisien :

La seule certitude, c'est que les propriétaires actuels n'ont aucun lien avec l'univers des cryptomonnaies.

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Ce sont les victimes elles-mêmes qui ont pu alerter la police, après avoir défait leurs liens. Les suspects ont été localisés peu après dans le 18e arrondissement de Paris, mais ont réussi à échapper à la brigade anticriminalité. Leur butin, laissé sur place, a été récupéré par les forces de l'ordre.

L'enquête a été confiée au service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.

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Une série d'agressions qui s'accélère en France

Cette affaire n'est pas isolée. À la date de mi-avril, la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) avait déjà recensé 41 cas d'enlèvements et de séquestrations liés aux cryptomonnaies sur le territoire français depuis le début de l'année 2026. Un chiffre qui dépasse déjà le total de la période 2023-2025 entière, durant laquelle une vingtaine de cas avaient été enregistrés. La France concentre désormais 70 % des attaques mondiales de ce type, selon la DNPJ.

Mais par le passé, les opérations étaient plus organisées, comme par exemple l'enlèvement de David Balland, le cofondateur de Ledger. Il avait été kidnappé avec sa compagne le 21 janvier 2025 à Méreau, dans le Cher. Les ravisseurs lui avaient coupé un doigt pour faire pression.

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À l'opposé, les attaques récentes reposent sur des renseignements souvent approximatifs : des malfaiteurs peu préparés qui ciblent des personnes sans lien réel avec les cryptos, ou identifiées par erreur comme détentrices de portefeuilles.

Face à cette multiplication des violences, Jean-Didier Berger, ministre délégué à l'Intérieur, a annoncé lors de la Paris Blockchain Week mi-avril le lancement d'une plateforme de prévention destinée aux détenteurs de cryptomonnaies. Des mesures qui restent pour l'instant vagues, alors qu'au rythme actuel, la France pourrait dépasser les 100 agressions crypto sur l'ensemble de l'année 2026.

Source : Le Parisien

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