Pourquoi les actions de ces sociétés crypto explosent à la hausse ?

Plusieurs actions de sociétés crypto explosent à la hausse en ce début de semaine, menées par le CRCL de Circle qui affiche une hausse de 20 % sur la journée d’hier. Comment expliquer ce soudain regain d’intérêt des investisseurs pour le secteur ?

L'action CRCL de Circle explose de 20 %

Alors que le marché des cryptomonnaies évoluait à l'horizontal depuis quelques mois, il semble que la situation soit en train de s'inverser pour de bon avec un Bitcoin désormais de retour au-dessus du niveau des 80 000 dollars et un top 10 du secteur qui renoue avec les performances positives.

Une situation qui touche également le cours des actions de certaines sociétés crypto de premier plan, comme par exemple le CRCL de Circle - émettrice du stablecoin USDC - qui a enregistré une hausse impressionnante de 20 % sur la seule journée d'hier... et de presque 30 % depuis le 1er mai.

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L'action CRCL de Circle explose à la hausse

Un soudain élan haussier qui touche également d'autres acteurs du secteur, dans des proportions toutefois plus mesurées, comme par exemple le COIN de Coinbase en hausse de plus de 6 %, l'action BTGO de BitGo qui enregistre un rebond supérieur à 10 %, ou le HOOD de Robinhood et ses 4 %.

Autant d'actions de sociétés crypto cotées sur des places boursières américaines qui semblent profiter d'un même élan, dont l'origine se trouve très certainement dans la récente obtention d'un compromis sur le sujet des rendements applicables aux stablecoins, qui bloquait depuis des mois l'évolution législative du cadre réglementaire CLARITY Act.

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CLARITY Act : une ligne de départ haussière pour les actions crypto ?

La hausse actuelle des actions de sociétés crypto remet en lumière la récente analyse du stratège financier de la Sygnum Bank, Luca Köymen, au sujet d'une mise en application du CLARITY Act qui pourrait servir de point de départ à un retour du Bitcoin sur le niveau des 100 000 dollars.

Et bien que ce texte de loi ne soit pas encore effectif, il semble que le compromis trouvé - ou plus précisément imposé par le secteur bancaire américain - apparaisse comme un véritable tournant, d'autant plus du fait de sa validation par les responsables de Coinbase, en première ligne de ce rapport de force initié depuis le mois de janvier.

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Une situation qui permet de comprendre la forte hausse appliquée à l'action de la société Circle, émettrice du stablecoin USDC de Coinbase, car même si le consensus trouvé reste très restrictif sur le sujet des récompenses allouées à ses détenteurs, cette option reste possible sous certaines conditions, tout en mettant un terme au blocage imposé au CLARITY Act.

Il reste maintenant à voir si cet élan haussier sera soutenu sur la durée, afin de permettre à l'action de Circle de renouer avec des niveaux de prix supérieurs à 150 dollars, dans un premier temps, et de s'inscrire dans la hausse du volume des paiements du secteur des stablecoins promise par les analystes de Chainalysis, à hauteur de 1,5 quadrillion de dollars en 2035.

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Source : Google Finance

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