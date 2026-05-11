Circle lève 222 millions de dollars pour son futur token ARC

Ce lundi, Circle a officialisé une levée de fonds de 222 millions de dollars à travers la prévente de son futur token Arc. De nombreux institutionnels ont participé à ce tour de table, dont BlackRock.

Circle conclut un tour de table de 222 millions d'euros

La semaine dernière, nous revenions sur l’obtention de l’agrément MiCA par la succursale française de Circle. Cette semaine, le géant des stablecoins revient avec une autre annonce importante, puisque Circle officialise aujourd’hui une levée de fonds à hauteur de 222 millions de dollars, dans le cadre de la prévente du token de sa blockchain Arc.

Ce tour de table dirigé par Adreessen Horowitz (a16z) a réuni ainsi des noms bien connus, tels que BlackRock, Ark Invest, Intercontinental Exchange (la maison mère du New York Stock Exchange), ainsi qu’Apollo Funds, pour ne prendre que quelques exemples.

🧑‍🏫 Tout savoir sur la blockchain Arc de Circle

Au total, cela donne au futur token une valorisation intégralement diluée de 3 milliards de dollars, dont Circle détiendra 25 % des 10 milliards d’unités totales. Selon CNBC, 60 % des tokens « seront attribués aux participants qui développent, utilisent et contribuent au réseau Arc », tandis que les 15 autres pourcents constitueront une réserve de long terme.

Le whitepaper mis à jour sur le site Web d’Arc confirme ainsi ces tokenomics, qui, sans surprise, ne laissent que peu de place à la communauté :

Tokenomics du token ARC

Pour Jeremy Allaire, la blockchain Arc aura notamment un rôle à jouer en ce qui concerne les agents IA :

Nous entrons dans une ère où les logiciels seront le moteur du système économique. Les logiciels effectueront la majeure partie du travail ; c’est ce que représentent les agents d’IA.

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Bien sûr, il s’agit également de prendre du recul sur cette annonce. D’une part, les réalités opérationnelles montrent souvent des divergences avec les promesses marketing, et, en l’occurrence, la mode étant actuellement à l’IA, nous pourrons voir les développements concrets à ce sujet.

Par ailleurs, soulignons qu’il faudra se montrer prudent vis-à-vis du token à son lancement. Ce dernier reste largement centralisé auprès de Circle et d’investisseurs institutionnels, tandis que son véritable intérêt devra être démontré dans ses cas d’usage réels.

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Source : CNBC

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