Anthropic lève 65 milliards de dollars et devient la société IA la plus valorisée au monde

Le secteur de l’intelligence artificielle attire tous les regards, et une part importante des fonds des investisseurs, alors que des introductions en bourse historiques se préparent. Résultat : le géant Anthropic annonce la levée de 65 milliards de dollars et devient le nouveau leader du secteur, avec une valorisation qui approche désormais les 1 000 milliards de dollars.

Le géant de l'IA Anthropic lève 65 milliards de dollars

Certains parlent d'une bulle spéculative sur le point d'exploser avec pertes et fracas, alors que d'autres envisagent un changement de paradigme en cours en train d'écrire de nouvelles normes économiques et sociales. Quoi qu'il en soit, le développement actuel du secteur de l'intelligence artificielle occupe le devant de la scène, en affichant dans le même temps des montants records.

Une situation de nouveau démontrée avec la dernière levée de fonds de série H opérée par la startup Anthropic, dont le montant estimé à 65 milliards de dollars donne le tournis, car il représente - à titre de comparaison - 5 fois la valorisation estimée de la pépite française Mistral AI (environ 13 milliards de dollars).

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Suite à ce financement - mené par des sociétés de capital-risque comme Altimeter, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia - Anthropic voit sa valorisation tripler en tout juste trois mois, pour atteindre le montant record de 965 milliards de dollars. De quoi détrôner l'actuel leader du secteur OpenAI (ChatGPT), qui pointait à 850 milliards de dollars début mai.

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Déploiement de la mise à niveau Claude Opus 4.8

Une levée de fonds qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, alors qu'une véritable course excite actuellement les investisseurs afin de déterminer qui d'Anthropic ou OpenAI opérera en premier une introduction en bourse déjà envisagée comme historique.

De plus, Anthropic vient également de déployer sa mise à niveau Claude Opus 4.8, effective depuis le 28 mai, avec des compétences renforcées dans le codage, le raisonnement et les tâches impliquant des connaissances pratiques, accompagnée d'une augmentation considérable de sa capacité de calcul sur les dernières semaines.

📰 Le cours de l'action pré-IPO d'Anthropic s'effondre de plus de 30 % - Que se passe-t-il ?

Pas de quoi relancer durablement le cours de l'action pré-IPO d'Anthropic, toujours en repli de plus de 25 % depuis son effondrement du 13 mai dernier. Et pour cause, la société a annoncé à cette date le rejet de toutes les actions de ce type qui n'ont pas été préalablement approuvées par son conseil d'administration.

Cours de l'action pré-IPO d'Anthropic

Au moment d'écrire ces lignes, la position ouverte sur la plateforme de marché prédictif Kalshi, intitulée : « qui d'Anthropic ou d'OpenAI fera son IPO en premier », affiche un résultat de 78 % en faveur d'OpenAI.

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Source : Anthropic

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