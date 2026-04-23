1 000 milliards de dollars – Anthropic explose et dépasse désormais OpenAI

Anthropic vient de sortir le modèle d’intelligence artificielle le plus puissant du monde. Un témoignage de son potentiel pour les investisseurs, qui se précipitent pour obtenir une part du gâteau. Zoom sur l’explosion de la société d’IA.

Anthropic dépasse OpenAI en termes de valorisation

Depuis la fuite de son modèle surpuissant, Mythos, Anthropic explose. La société d’intelligence artificielle voit les investisseurs se ruer sur elle. Pour rappel, Anthropic n’est pas cotée en Bourse : les investissements se font donc sur le marché secondaire.

Cela n’empêche pas Anthropic d’être une des sociétés les plus alléchantes du moment : elle serait désormais valorisée à plus de 1 000 milliards de dollars, soit une somme qui dépasse celle d’OpenAI, la jusque là hégémonique entreprise de Sam Altman. Cette dernière ne vaudrait à ce stade « que » 880 milliards de dollars.

💡 Pour en savoir plus – Est-il possible d’acheter des actions Anthropic (Claude) ?

Selon Business Insider, les parts d’Anthropic sont si demandées que les anciens employés ou early investors sont harcelés d’appels les incitant à les vendre.

La percée d’Anthropic a été parabolique. Il y a 3 mois, l’entreprise clôturait un tour de financement qui portait sa valorisation à 380 milliards de dollars. Un seuil de 1 000 milliards de dollars paraissait à ce moment hors de portée.

Mythos, le point de départ de la ruée vers Anthropic

Le point de départ de cette nouvelle ruée vers l’or semble avoir été la fuite de Mythos, le nouveau modèle surpuissant d’Anthropic. Centré sur la cybersécurité, il serait capable de découvrir des failles dans presque tous les systèmes actuels. De quoi inquiéter sérieusement les banques et les grandes entreprises, ces dernières ayant participé récemment à une réunion avec l’entreprise.

🌐 Dans l’actualité – Un accès non autorisé à l’IA Claude Mythos fait craindre un risque imminent de nouveaux hacks

Cette IA surpuissante montre cependant l’avantage actuel d’Anthropic sur OpenAI : elle a conduit à cette hausse très rapide de la valorisation. La FOMO bat donc actuellement son plein pour le créateur de Claude, qui est désormais considéré comme une alternative à ChatGPT.

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Source : Business Insider

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