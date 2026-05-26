Le pape Léon XIV s'exprime aux côtés du cofondateur d'Anthropic sur les enjeux de l'IA — Que retenir ?

Pour la présentation de sa première encyclique portant sur la place de l'humain à l'ère de l'IA, le pape Léon XIV a convié le PDG d'Anthropic. Que retenir de cet évènement sortant de l'ordinaire ?

Léon XIV présente Magnifica humanitas

Lundi matin, le pape Léon XIV a présenté sa première encyclique Magnifica humanitas « sur la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle ». Comme cela a été annoncé la semaine dernière par le Saint-Siège, cette présentation a eu lieu dans la salle du Synode, notamment aux côtés de Christopher Olah, le cofondateur du géant de l'IA Anthropic.

Internet étant ce qu’il est, il n’en fallait pas moins à certains pour annoncer maladroitement un partenariat entre le pape et Anthropic. Dans cette continuité, plusieurs cryptomonnaies liées à l’intelligence artificielle ont vu leur prix s’envoler, à l’image du WLD de Worldcoin, du RENDER ou du NEAR de NEAR Protocol. À l’heure de l’écriture de ces lignes, ces tokens progressent respectivement de 21,8 %, de 18,2 % et de 14,1 %, en faisant ainsi les 3 meilleures performances du top 100 crypto au cours des 24 dernières heures :

Principales performances des dernières 24 heures

💡 Crypto et IA : les 10 meilleures cryptomonnaies de l'intelligence artificielle à suivre en 2026

Dès lors, une remise en contexte s’impose, face à cette actualité sortant de l’ordinaire. En premier lieu, une encyclique est une longue lettre du pape, dans laquelle celui-ci met notamment en perspective une problématique du moment avec la Doctrine sociale de l’Église ainsi que les Évangiles. Par exemple, dans Laudato si’, « sur la sauvegarde de la maison commune », le pape François avait abordé des questions environnementales et sociales, à l’heure où le changement climatique fracture toujours plus notre société.

Commencez à investir dans l'IA avec le PEA de XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Dans Magnifica humanitas, Léon XIV cherche ainsi à replacer la dignité humaine au centre de cette grande révolution qu'est l'intelligence artificielle, tandis que l'humanité se trouve « face à un choix décisif : ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l’humanité habitent ensemble ».

Face à cette entreprise, le pape n'appelle pas seulement les catholiques, mais « tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté », rappelant au passage qu'une innovation, quelle qu'elle soit, peut prendre différentes formes :

La technologie peut soigner, relier, éduquer, protéger la Maison commune ; mais elle peut aussi diviser, rejeter, engendrer de nouvelles injustices. En théorie, elle n’est pas en soi une solution aux problèmes de l’humanité, tout comme elle n’est pas en soi un mal ; mais concrètement, elle n’est pas neutre, car elle prend le visage de ceux qui la conçoivent, la financent, la régulent et l’utilisent.

C'est donc dans ce contexte que se place la prise de parole de Christopher Olah au Vatican, alors que l'IA transforme de nombreux domaines humains, comme le monde du travail, la politique, l'éducation ou l'armée, pour ne prendre que quelques exemples.

Ainsi, l’intéressé explique que les laboratoires d’IA peuvent être influencés notamment par des conflits éthiques, incluant l’orgueil, l’ambition, la rentabilité ou les pressions géopolitiques. À ce titre, il remercie donc « Sa Sainteté et l’Église d’avoir entrepris ce travail de discernement ». Il appelle ensuite « les communautés religieuses, la société civile, les universitaires, les gouvernements et, en fait, toutes les personnes de bonne volonté » à suivre cet exemple, afin d'orienter l'IA dans la bonne direction.

👉 Dans l'actualité également — Nvidia investit dans Alice & Bob – Le quantique français séduit le géant de l'IA

Pour ce qui est des 3 cryptomonnaies que nous citions précédemment, leur hausse est donc principalement motivée par l'effet d'annonce suscité par la présentation de Magnifica humanitas. De ce fait, prudence, car cette encyclique n'est là ni pour approuver ni pour rejeter l'IA et n'a que peu à voir (pour ne pas dire rien) avec l'investissement en cryptomonnaies.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Sources : Vatican, Anthropic

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.