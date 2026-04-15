800 milliards de dollars – Anthropic attire les investisseurs

Anthropic, la société d’intelligence artificielle (IA) connue pour son LLM Claude, attire de plus en plus l’attention des investisseurs. Elle aurait reçu des offres d’investissement pouvant porter sa valorisation à 800 milliards de dollars, selon Bloomberg.

Anthropic pourrait attirer des centaines de milliards de dollars

Selon des indiscrétions récoltées par Bloomberg, les investisseurs se pressent aux portes d’Anthropic. La société d’IA aurait reçu plusieurs offres considérables de la part de venture capitalists. Si elle les acceptaient, cela porterait sa valorisation à 800 milliards de dollars. Pour comparaison, son plus grand concurrent OpenAI affiche une valorisation estimée à 852 milliards de dollars à ce stade.

C’est justement la bataille avec OpenAI qui fait d’Anthropic une des sociétés les plus scrutées du moment. Les derniers modèles de Claude, particulièrement performants, ont fait de l’ombre à ChatGPT.

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À ce stade, Anthropic serait valorisée autour de 380 milliards de dollars, si l’on en croit sa dernière levée de fonds de février dernier. Tout comme OpenAI, Anthropic n’est pas cotée en Bourse, elle n’est donc pas tenue de fournir des rapports publics sur l’état de ses comptes.

Pas d’accord pour l’instant

Toujours selon Bloomberg, Anthropic n’a pour l’instant pas accepté d’offre d’investissement. Des discussions seraient cependant en cours. Il est estimé que l’entreprise dégagera des revenus de 30 milliards de dollars cette année, contre 9 milliards l’année précédente. Attention cependant, Anthropic n’est pas encore profitable, à cause des ses coûts d’opération qui restent colossaux.

Anthropic prévoit d’atteindre un free cash flow positif dès 2027. Elle planifierait par ailleurs une introduction en Bourse (IPO) cette même année. Autant de signaux positifs qui la positionnent solidement pour les investisseurs.

Autre terrain gagné pour l’entreprise : celui de la cybersécurité. Son nouveau modèle, Mythos, est tellement puissant qu’il ne sera pas proposé à grande échelle. À la place, il sera proposé aux grandes entreprises pour sécuriser leurs protocoles.

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Anthropic a donc bel et bien le vent dans le dos en ce moment, face à une OpenAI qui montre des signes de faiblesses. Son éventuelle introduction en Bourse devrait donc attirer de nombreux investisseurs.

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Source : Bloomberg

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