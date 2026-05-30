BNP Paribas s'allie à Mistral AI pour bâtir une alternative souveraine à Mythos

Alors qu’Anthropic réserve Mythos à un cercle restreint d’organisations américaines, les banques européennes sont tenues à l’écart. Face à cette situation, BNP Paribas renforce son partenariat avec Mistral AI pour accélérer le développement d’une alternative souveraine. Mais est-ce que l'Europe peut vraiment rivaliser avec l’avance technologique prise par les géants américains ?

L'IA de cybersécurité d'Anthropic inaccessible aux Européens

Comme nous le rapportions il y a quelques jours, les banques européennes restent exclues de Mythos, le modèle de cybersécurité d’Anthropic. Face à cette situation, BNP Paribas ne souhaite pas attendre le feu vert du géant américain. La banque a donc choisi de renforcer son partenariat avec Mistral AI afin de développer une alternative souveraine.

Imaginez un modèle capable de produire des exploits fonctionnels dès la première tentative dans plus de 83 % des cas, battant souvent les équipes humaines de red-teaming. C'est la promesse de Mythos, un outil capable de découvrir toutes les vulnérabilités d'un système d'informations.

Le problème c'est que l'accès à cet outil est limité à une quarantaine d'organisations, principalement de grandes entreprises technologiques américaines et des partenaires de sécurité nationale américains. Aucune banque européenne ne figure sur la liste.

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Face à cette situation, la Banque centrale européenne (BCE) improvisait une réunion de crise en urgence ce mardi 26 mai. Pendant ce temps, BNP Paribas et Mistral AI tenaient une conférence de presse conjointe à Paris pour annoncer la prolongation de leur collaboration.

Ce partenariat qui a été initié en 2023 a été renouvelé pour une durée de 3 ans supplémentaires. Depuis 2024, des modèles de Mistral AI sont intégrés dans l'infrastructure des modèles de langage du groupe français. Ce nouvel engagement vise ainsi à élargir le périmètre aux « logiciels et solutions de Mistral AI ».

Ce partenariat reflète aussi le choix de BNP Paribas de travailler avec un acteur technologique européen sur certains cas d’usage, dans le cadre d’une approche multi‑modèles de l’IA générative, guidée par les performances, la sensibilité des données et des considérations géographiques. Communiqué de presse de BNP Paribas.

Les cas d'usages prioritaires vont ainsi de l'amélioration de la recherche documentaire interne, aux assistants virtuels en passant par le développement d'un Know Your Customer (KYC).

Comme l'explique Sophie Heller, directrice de la transformation, la priorité de BNP Paribas est de « tirer parti de la puissance de l’IA générative pour créer des outils fiables et efficaces que nos équipes et nos clients peuvent utiliser au quotidien ».

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La réponse souveraine européenne prend forme grâce à Mistral AI

Alors évidemment, le concours de circonstances fait que le sujet de Mythos est rapidement arrivé sur la table lors de la conférence de presse. Toutefois, il faut noter que ce partenariat a été formalisé dans le cadre d'un accord commercial en février 2026, soit bien avant que Mythos s'impose dans les discussions.

Lorsqu'il a été interrogé sur Mythos, Corentin Petit, responsable mondial des solutions chez Mistral AI, a expliqué que la startup se concentrait sur les besoins clients des secteurs réglementés tels que le secteur bancaire. Il a par ailleurs ajouté que des détails arriveront plus tard, rapporte Reuters.

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Du côté de BNP Paribas, nous avons eu le droit à ce commentaire :

On a beaucoup parlé de la question de savoir si Mythos est accessible ou non, mais n'oublions pas qu'il existe d'autres

modèles proposés par d'autres entreprises. Marc Camus, directeur des systèmes d'information de la BNP.

Le déploiement de cette alternative souveraine est actuellement discuté auprès de plusieurs autres banques européennes selon Bloomberg.

Il faut également noter que Anthropic et Mistral ne sont pas les seuls à s'être saisis du sujet. OpenAI a récemment lancé son initiative « Daybreak » conçue pour « sécuriser en continu les logiciels », selon les mots de Sam Altman.

La course à l'IA de cybersécurité est donc engagée sur plusieurs fronts et Mistral AI va devoir redoubler d'efforts pour rattraper son retard.

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Sources : BNP Paribas, Reuters, Bloomberg

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