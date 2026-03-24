L'Europe peut-elle imposer son leadership sur le marché de la tokenisation ? C'est l'avis de ce membre de la BCE

Alors que la finance mondiale étudie de près ses nombreux avantages, la tokenisation pourrait-elle devenir le fer de lance de l’Union européenne en matière de réglementation ? Une ambition affichée par le membre de la BCE, Piero Cipollone, qui repose toutefois sur 3 conditions essentielles… et 2 obstacles à franchir.

L'Europe peut-elle « se positionner en tête » de la tokenisation ?

Le principe de tokenisation propose de réécrire les règles de la finance traditionnelle à l'aide des innovations mises en place par la blockchain. Une mutation désormais prise en compte jusque dans les initiatives des régulateurs français, suite à la récente création d'un groupe stratégique piloté par l'AMF et la Banque de France sur le sujet.

L'occasion pour le membre du directoire de la BCE, Piero Cipollone, de revenir sur la capacité de l'Europe à « se positionner en tête » de cet élan du marché indéniable, notamment à l'aide de bases réglementaires déjà effectives - comme le règlement MiCA et le régime pilote sur les DLT (réseaux distribués de type blockchain) - en capacité de lui permettre de devenir « l'une des premières juridictions à établir un cadre à l'échelle continentale pour les actifs tokenisés ».

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Toutefois, ces ambitions semblent encore se heurter à deux obstacles principaux, mentionnés par Piero Cipollone lors de l'événement intitulé : « Construire l'écosystème des crypto-actifs intégrés de l'Europe : de la vision à la mise en œuvre », organisé ce 23 mars par la Chambre de l'euro :

La fragmentation des plateformes européennes, avec de multiples réseaux (DLT) sans synchronisation ni interopérabilité ;

L'absence d'un actif de règlement on-chain commun et fiable, de type euro numérique.

Ces défis peuvent se résoudre. Et le potentiel de la tokenisation pour l'Europe s'impose par son importance : des marchés financiers plus efficaces et plus innovants, et la perspective d'une véritable intégration transfrontalière qui a longtemps échappé aux marchés des capitaux fragmentés de l'Europe. Piero Cipollone

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« Ce dont l'Europe a besoin pour saisir cette opportunité »

Mais avant de s'intéresser aux obstacles, Pierro Cipollone souhaite se « concentrer sur ce dont l'Europe a besoin pour saisir cette opportunité », en lien aux récentes initiatives de l'Eurosystème, comme la feuille de route Appia publiée le 11 mars dernier afin de « fournir de la monnaie de banque centrale au sein de marchés financiers de gros innovants et tokenisés ».

Selon le membre du directoire de la BCE, trois conditions doivent toutefois être remplies au préalable :

🗞️ L'euro numérique souhaite « préserver la position centrale des banques » face à l'émergence des stablecoins

L'implantation d'une monnaie de banque centrale sur les DLT ;

Un véritable partenariat entre les secteurs public et privé ;

Un cadre juridique à la hauteur de cette ambition technologique.

Dans ce contexte, Piero Cipollone ne manque pas de mentionner les stablecoins, en capacité de « jouer un rôle comme l'argent des banques commerciales le fait aujourd'hui dans la finance traditionnelle », mais en reposant sur « un point d'ancrage public fiable pour fonctionner efficacement sur l'ensemble du marché financier tokenisé ».

La concurrence mondiale s'intensifie, et la fenêtre dans laquelle les premiers avantages de l'Europe peuvent être transformés en leadership durable ne restera pas ouverte indéfiniment. Piero Cipollone

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Sources : BCE, Appia

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