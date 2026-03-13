L'AMF et la Banque de France créent un groupe stratégique dédié à la tokenisation de la finance

La France se préparerait-elle à prendre le train de l’innovation numérique en incluant le principe de tokenisation dans son agenda des priorités à venir ? C’est ce que laisse penser le récent communiqué de l’AMF au sujet de la mise en place d’un groupe stratégique dédié à l'innovation et à la tokenisation de la finance.

L'AMF, la Banque de France et la Direction du Trésor se penchent sur le dossier de la tokenisation

S'il y a bien une innovation en lien au secteur des cryptomonnaies qui fait parler d'elle depuis quelque temps, il s'agit de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et de sa capacité à redessiner les frontières de la finance traditionnelle, qu'elles soient techniques ou plus simplement structurelles.

En effet, ce principe de numérisation basé sur la blockchain concerne bon nombre des secteurs économiques actuels, qu'il s'agisse de l'immobilier, des actions ou encore des bons de Trésor, au point de représenter une explosion de plus de 400 % de sa valorisation depuis début 2025.

Pour approfondir - Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Le développement du secteur de la tokenisation s'accélère

Une réalité déjà largement prise en compte par les États-Unis, avec un patron de la SEC, Paul Atkins, qui annonçait en décembre dernier une tokenisation du marché américain programmée d'ici 2 ans. De quoi motiver d'autres pays à se pencher sur ce dossier brûlant, comme par exemple la France, par le biais de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette instance de contrôle nationale vient en effet de publier un communiqué officiel au sujet de la mise en place d'un « groupe stratégique dédié à l'innovation et à la tokenisation de la finance », en partenariat avec la Banque de France et la Direction générale du Trésor.

Afin de favoriser la contribution de la technologie des registres distribués à l'amélioration du financement de l'économie française et européenne, le groupe stratégique coordonné par les trois autorités a pour but d'identifier des projets concrets et de faciliter l'adoption de cette technologie. AMF

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

« Identifier les risques que ferait peser une adoption trop lente de ces technologies »

Dans les faits, ce groupe stratégique a pour ambition de « faciliter une adoption large et performante de la tokenisation » au sein de « l'écosystème de la place financière (émetteurs, investisseurs, intermédiaires financiers et fournisseurs d'infrastructures) », en identifiant des cas d'usages concrets, comme :

La mise en place d'un actif tokenisé de règlement privé (dépôts tokenisés et stablecoins) ;

La tokenisation du marché des instruments financiers ;

Les modèles industriels des marchés financiers basés sur la blockchain ;

Le développement de fonds tokenisés.

🗞️ Le Bitcoin n'est pas cette « monnaie de demain, décentralisée et libertaire », selon le gouverneur de la Banque de France

Dans un contexte d'accélération des initiatives à l'international, le groupe aura également pour objectif d'identifier les risques que ferait peser une adoption trop lente de ces technologies sur la compétitivité de la place financière européenne, voire sur la souveraineté financière de l'Union. AMF

Ces travaux visent également à accompagner la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) interbancaire - dite de « gros » - en euro, programmée pour l'automne 2026, tout en contribuant au groupe de travail franco-allemand sur la finance tokénisée annoncé en janvier dernier par les ministres de l'Économie et des Finances.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : AMF

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.