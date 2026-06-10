IPO de SpaceX : comment y participer avant la cotation grâce à Kraken ?

Kraken ouvre l'accès aux introductions en bourse à ses utilisateurs et SpaceX est la toute première IPO disponible. Via xStocks, il devient possible de soumettre son intérêt avant la cotation, d'obtenir une allocation au prix d'offre (incluant un spread de 5 %) et d'acheter l'action de SpaceX dès le premier jour. Découvrez comment vous pouvez participer à l'IPO de SpaceX via Kraken.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Kraken (en savoir plus)

Kraken inaugure « l'Accès IPO » avec SpaceX

Historiquement, participer à une introduction en bourse autour du prix d'offre était réservé aux investisseurs institutionnels. Pour la grande majorité des particuliers, la seule option consistait à acheter une action une fois l'entreprise déjà cotée et donc souvent après le premier mouvement de prix.

C'est exactement ce que l'Accès IPO de Kraken vient changer. Ce nouveau service permet aux utilisateurs éligibles de Kraken de manifester leur intérêt pour une IPO avant la cotation au prix d'offre (incluant un spread de 5 %). Et pour le lancement, SpaceX devient la toute première introduction en bourse disponible sur Kraken.

La participation se fait via les xStocks IPO (des actions tokenisées) sous le ticker SPCXx. L'opération est accessible depuis l'application mobile et le site Web de Kraken.

Participez à l'IPO de SpaceX en créant un compte sur Kraken

Comment participer à l'IPO de SpaceX avec Kraken ?

Vous envisagez de participer à l'IPO de SpaceX ? Voici toutes les étapes à suivre :

Vous devez créer un compte sur Kraken, passer la vérification d'identité (KYC), compléter la vérification requise pour les xStocks IPO puis détenir un solde en USD (une paire EUR/USD est disponible) qui sera utilisé comme méthode de paiement ;

Ensuite, rendez-vous dans la section dédiée aux IPOs à venir de l'application Kraken. Chaque IPO dispose d'une page détaillée (informations sur la société, fourchette de prix attendue, date de cotation, ticker, etc.) ;

Pendant la fenêtre d'intérêt qui se termine le 11 juin, vous soumettez une indication d'intérêt non contraignante, aussi appelée « précommande », au prix d'offre. Vous indiquez le montant avec lequel vous souhaitez participer. Point important : vos fonds sont réservés, pas débités. Ils sont bloqués sur votre compte mais ne le quittent pas tant que l'allocation n'est pas traitée ;

Le jour de la cotation de l'action SpaceX, les allocations sont traitées. Si vous recevez une allocation, vos xStocks IPO SPCXx apparaissent dans votre portefeuille et deviennent négociables dès le premier jour. Tous les fonds non attribués redeviennent disponibles sur votre compte.

Voici la marche à suivre sur l'application mobile de Kraken :

1. Appuyez sur l'onglet « Explorer » :

2. Appuyez sur « Précommander » sur l'onglet dédié à l'IPO de SpaceX (disponible jusqu'au 11 juin)

3. Renseignez le montant que vous souhaitez allouer à l'IPO de SpaceX :

4. Enfin, consultez le résumé de l'opération, acceptez les accords requis et appuyez sur « Soumettre l'offre d'achat conditionnelle »

Notez que vous pouvez annuler votre soumission à l'IPO de SpaceX jusqu'au 11 juin, mais vous ne pouvez pas la modifier. Pour changer un montant, il faut annuler puis soumettre une nouvelle offre.

👉 En savoir plus : Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

Que sont les xStocks IPO ?

Si vous participez à l'IPO SpaceX via Kraken, il est utile de comprendre ce que vous recevez réellement. Les xStocks sont des actions tokenisées adossées à un ratio de 1:1 à une action sous-jacente détenue en garde par une entité réglementée. La valeur du token suit donc celle du sous-jacent.

Quelques caractéristiques clés à retenir :

Ils offrent uniquement une exposition au prix, pas une propriété directe de l'action et ne confèrent aucun droit de vote ;

Ils peuvent être auto-conservés et déplacés entre des portefeuilles ;

Ils se négocient 24h/24 et 7j/7 (24h/24 et 5j/7 pour les résidents de l'EEE), y compris lorsque les marchés traditionnels sont fermés ;

Les xStocks IPO sont émis par Backed Assets (JE) Limited, une entité du groupe Kraken.

Créez un compte sur Kraken pour participer à l'IPO de SpaceX

Comment l'allocation est-elle décidée ?

C'est sans doute le point le plus important à comprendre : l'allocation est déterminée par le souscripteur, pas par Kraken. Lors d'une IPO très demandée, le souscripteur décide de la manière dont l'offre est répartie : au prorata, de façon aléatoire, par niveau ou en fonction des relations.

Concrètement, vous pouvez donc recevoir une allocation complète, une allocation partielle ou aucune allocation à l'IPO de SpaceX. Le montant pour lequel vous avez soumis votre intérêt n'est pas le montant que vous êtes assuré de recevoir et une forte demande peut réduire, voire annuler l'allocation.

Côté remboursements, la logique est simple : si une partie de vos fonds réservés n'est pas attribuée, ces fonds retournent sur votre compte Kraken peu après la cotation de l'action SpaceX et redeviennent utilisables normalement.

👉 Pour tous les détails, consultez la page officielle de Kraken dédiée à l'IPO SpaceX

La participation à une IPO via Kraken pour les utilisateurs du Reste du Monde (ROW) est facilitée par PDSL (BMA). L'accès à l'IPO implique un degré de risque élevé. L'attribution est soumise aux décisions du souscripteur ; l'attribution n'est pas garantie et les fonds excédentaires seront retournés. Les performances passées des actions après cotation ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les xStocks IPO sont émis par Backed Assets (JE) Limited. Non disponible aux États-Unis ou pour les personnes américaines, ni au Royaume-Uni, au Canada, ou en Australie. Des restrictions géographiques s'appliquent. Pour en savoir plus, lisez la divulgation des risques des xStocks de Kraken sur kraken.com/legal/xstocks.

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