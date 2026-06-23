L'action de SpaceX s'effondre de 30 % et efface tous les gains enregistrés depuis son premier jour de cotation

Alors que l’action de SpaceX accumulait les records suite à sa récente introduction en bourse, elle enregistre désormais une baisse de 30 % depuis son dernier sommet. Comment expliquer ce soudain revirement de situation, qui correspond déjà à une perte de 1 000 milliards de dollars pour la valorisation de l’entreprise.

L'action de SpaceX dévisse de 30 % en quelques jours

Tout le monde attendait de pied ferme la récente introduction en bourse présentée comme historique de la société d'aérospatiale SpaceX. Et autant dire que les résultats ont été au rendez-vous, avec un cours de l'action SPCX qui a rapidement décollé pour dépasser les 220 dollars... et les 3 000 milliards de dollars de valorisation.

Une envolée toutefois de courte durée qui laisse désormais place à un recul important de l'ordre de 30 % sur la dernière semaine, alors que son IPO intervenait il y a seulement 10 jours. En effet, elle s'échange actuellement aux environs des 155 dollars, soit en dessous du prix de clôture de son premier jour de cotation fixé à 160,95 dollars.

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De quoi effacer la totalité des gains accumulés depuis cette date, alors que la capitalisation de SpaceX approche du seuil symbolique des 2 000 milliards de dollars. Malgré tout, son prix d'introduction fixé à 135 dollars reste pour le moment encore rentable, avec une hausse de 15 %.

Une situation difficile à comprendre pour une entreprise de cette envergure, car une valorisation estimée en milliers de milliards de dollars permet normalement de limiter les fluctuations de ce type, sur le modèle d'autres géants comme Apple ou Microsoft dont la volatilité reste globalement sous contrôle.

Mais apparemment, pas pour SpaceX...

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Un flottant qui fait couler l'action SPCX

Une situation à nouveau expliquée par la quantité minime d'actions SPCX effectivement en circulation, estimée à moins de 5 %. En effet, ce flottant très (très) faible pour une entreprise classée dans le top 10 des actifs les plus valorisés du monde ne permet pas de stabiliser son cours face aux aléas du marché boursier, comme l'explique l'analyste Thierry Borgeat sur le réseau X.

C’est toute l’histoire. Quand l’offre est microscopique, une vague d’achats de taille normale l’envoie en verticale, et une vague de ventes de taille normale enclenche un effondrement. Le prix ne vous dit pas ce que vaut SpaceX. Il vous dit à quel point il y a peu d’actions à se disputer. Thierry Borgeat

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Doit-on voir dans ce recul le début d'une période de correction inscrite sur la durée, afin de déterminer le véritable prix d'une action SPCX possiblement surévaluée du fait du battage médiatique qui a accompagné - voire même anticipé avec le marché des actions pré-IPO - son introduction en bourse ?

Possible, selon le compte de trading Rand Group sur le réseau X qui explique comment SpaceX ne devrait pas faire exception au scénario qui accompagne chaque IPO, en fournissant un graphique afin d'exposer un possible cas de figure... qui reste à confirmer dans les faits et à interpréter selon les stratégies de chacun.

Scénario possible pour le cours de l'action SPCX de SpaceX, selon le compte Rand Group

S'exposer à l'action SpaceX sur Kraken (via xStocks)

Source : Thierry Borgeat

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