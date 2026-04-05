Comment investir dans le spatial en 2026 ? Voici les meilleures actions du secteur

Avec la privatisation du spatial, il est désormais possible en tant que particulier d'investir dans toute la chaîne de valeur d'un secteur en pleine explosion. Fusées réutilisables, constellations de satellites, défense spatiale, tourisme spatial : les opportunités couvrent aujourd'hui bien plus que le simple lancement de fusées. Et 2026 marque un tournant historique : SpaceX devrait réaliser la plus grande IPO de l'histoire. Actions cotées, ETF thématiques, IPO à venir : voici notre guide complet pour investir dans le spatial en 2026.

Pourquoi le spatial est-il l'un des secteurs les plus prometteurs ?

La conquête de l'espace n'est plus l'affaire exclusive des États. Depuis que SpaceX a rendu les lanceurs réutilisables et drastiquement réduit le coût d'accès à l'orbite, un écosystème entier d'entreprises privées a émergé.

Résultat : le marché spatial mondial, estimé à 630 milliards de dollars en 2023, pourrait atteindre 1 800 milliards d'ici 2035 selon McKinsey. Plusieurs éléments viennent expliquer l'anticipation d'une telle hausse.

D'abord, la demande en connectivité mondiale. Des milliers de satellites en orbite basse alimentent aujourd'hui des services Internet, de navigation, d'observation terrestre et de communication militaire. Et l'intelligence artificielle (IA) amplifie ce besoin : des géants de la Tech comme OpenAI et Nvidia envisagent même de déployer des data centers en orbite pour contourner les contraintes énergétiques terrestres.

Ensuite, la défense spatiale. Les États-Unis, la Chine et la Russie engagent des milliards de dollars dans des constellations militaires de surveillance et de défense antimissile. Le Pentagone a attribué en décembre 2025 un contrat de 3,5 milliards de dollars à 4 entreprises pour 72 satellites de détection de missiles.

Enfin, l'exploration. La NASA vise une présence humaine pérenne sur la Lune à partir de 2028 avec la mission Artemis IV, ouvrant de nouveaux marchés pour les constructeurs et fournisseurs de la filière.

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Le secteur spatial offre plusieurs points d'entrée selon votre profil et votre appétit pour le risque. Vous pouvez investir dans les lanceurs et constructeurs de satellites, dans les opérateurs qui exploitent ces satellites pour vendre de la connectivité ou via des ETF thématiques qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur.

Les lanceurs et constructeurs sont les entreprises qui fabriquent les fusées, satellites et composants. Elles bénéficient à la fois des contrats gouvernementaux (NASA, Pentagone, agences spatiales européennes) et de la demande commerciale croissante. C'est le segment le plus dynamique du secteur, mais aussi le plus volatil.

Les opérateurs satellitaires sont les entreprises qui exploitent des constellations de satellites pour fournir des services de communication, de navigation ou d'observation. Leurs revenus sont plus prévisibles, adossés à des abonnements ou des contrats à long terme avec les gouvernements et entreprises.

Les ETF du spatial permettent de s'exposer à l'ensemble du secteur en un seul investissement, sans avoir à choisir des actions individuelles. C'est l'option idéale pour une exposition diversifiée avec moins de risque spécifique.

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Les meilleures actions et ETF du spatial en 2026

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Les lanceurs et constructeurs : le cœur de la nouvelle économie spatiale

C'est le segment le plus médiatisé du spatial. Ces entreprises fabriquent des fusées, des satellites et tous les composants du secteur. Elles bénéficient de la demande combinée des gouvernements et du secteur commercial.

Les 4 entreprises présentées ici ont été sélectionnées par la Space Development Agency en décembre 2025 pour un contrat global de 3,5 milliards de dollars. Elles ont pour mission de construire 72 satellites (18 chacune) qui constitueront un réseau visant à assurer la détection et le suivi ultra-précis des menaces de missiles avancés, notamment les engins hypersoniques.

Rocket Lab (RKLB)

Rocket Lab est aujourd'hui le seul vrai concurrent coté à SpaceX sur le marché des lanceurs commerciaux. En 2025, Rocket Lab a réalisé un chiffre d'affaires record de 602 millions de dollars (+38 % sur un an), effectué 21 lancements avec un taux de succès de 100 %,et décroché son plus gros contrat à ce jour : un contrat de 816 millions de dollars avec la Space Development Agency américaine pour la fabrication de satellites de défense.

L'entreprise développe également Neutron, un lanceur de taille intermédiaire capable d'emporter 8 tonnes en orbite, dont le premier lancement est prévu pour fin 2026.

Avec une capitalisation autour de 35 à 40 milliards de dollars début 2026 et un cours qui a progressé de plus de 380 % sur un an, Rocket Lab est l'une des valeurs les plus dynamiques du secteur.

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Lockheed Martin (LMT)

Géant américain de la défense, Lockheed Martin fabrique des satellites militaires, des systèmes de surveillance et participe aux programmes lunaires de la NASA. En décembre 2025, elle a décroché un contrat de 1,1 milliard de dollars pour la fabrication de 18 satellites de détection de missiles pour le Pentagone. C'est la valeur la plus défensive du groupe, adossée à des décennies de contrats gouvernementaux récurrents.

Northrop Grumman (NOC)

Autre pilier de la défense spatiale américaine, Northrop fabrique des satellites de surveillance et véhicules de ravitaillement pour la Station spatiale internationale. Sa position dans le programme de défense antimissile américain lui confère une visibilité à long terme sur ses revenus.

L3Harris (LHX)

Spécialiste des équipements électroniques et systèmes de communication pour la défense, L3Harris a considérablement renforcé sa position spatiale via le rachat d'Aerojet Rocketdyne en 2023. Elle est l'un des deux seuls fabricants américains de moteurs capables de propulser d'importantes charges en orbite.

Les opérateurs de satellites

Ces entreprises exploitent des constellations de satellites pour fournir des services de communication, de navigation et d'observation. Elles offrent des profils plus défensifs que les constructeurs, avec des revenus récurrents adossés à des abonnements ou des contrats gouvernementaux.

AST SpaceMobile (ASTS)

AST SpaceMobile déploie actuellement une constellation de satellites en orbite basse, conçue pour fournir une connexion 5G directement sur les smartphones sans équipement additionnel.

Après avoir lancé ses premiers satellites commerciaux BlueBird, AST SpaceMobile a franchi une étape clé fin 2025 avec l'activation d'une couverture nationale intermittente aux États-Unis.

Et début 2026, l'entreprise a étendu ses services au Royaume-Uni, au Japon et au Canada, s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec des géants comme AT&T, Verizon et Vodafone pour commercialiser cette connectivité.

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Iridium Communications (IRDM)

Iridium Communications demeure la référence historique pour une couverture mondiale totale, pôles inclus. Contrairement à Starlink, qui mise sur le très haut débit avec des antennes plus encombrantes, Iridium se concentre sur la fiabilité des services voix et données pour les secteurs stratégiques (armée, maritime, zones reculées).

Grâce à sa constellation Iridium NEXT déjà opérationnelle, le modèle est mature, rentable et génère des revenus récurrents prévisibles. C'est une option bien plus stable et moins spéculative qu'un acteur comme AST SpaceMobile.

Viasat (VSAT)

Viasat est un pilier des télécommunications satellitaires, dominant les marchés de la connectivité en vol, du maritime et des communications gouvernementales. L'entreprise détient un avantage compétitif majeur grâce à ses vastes ressources et ses satellites de haute capacité.

Son partenariat stratégique avec AST SpaceMobile renforce sa position en combinant son infrastructure massive avec la technologie de connexion directe aux smartphones, créant ainsi l'un des réseaux hybrides les plus complets du secteur.

Les ETF thématiques sur le spatial

Pour les investisseurs qui ne souhaitent pas choisir des actions individuelles, les ETF thématiques sont à privilégier. Ils permettent d'investir dans un panier d'entreprises couvrant toute la chaîne de valeur spatiale.

ARK Space & Defense Innovation (code ISIN : IE000AON7ET1)

Géré activement par ARK Invest, cet ETF investit dans des entreprises engagées dans l'exploration spatiale et la défense. Ses principales positions incluent L3Harris, Rocket Lab et diverses entreprises de technologies spécifiques (robotique, IA, batteries).

iShares U.S. Aerospace & Defense (code ISIN : IE000U9ODG19)

Plus large que l'ETF d'ARK Invest, cet ETF couvre à la fois la défense aérienne et spatiale. Ses principales positions sont Boeing, RTX (Raytheon), L3Harris et Lockheed Martin. C'est l'option la plus stable et la plus diversifiée de notre sélection avec une exposition directe aux grands budgets de défense américains qui financent une part importante du spatial commercial.

VanEck Space Innovators (code ISIN : IE000YU9K6K2)

Cet ETF suit l'indice MVIS Global Space Industry ESG et regroupe les plus grandes entreprises mondiales du secteur spatial tout en respectant des critères ESG. Le VanEck Space Innovators regroupe notamment Planet Labs, Rocket Lab, Viasat ou encore AST SpaceMobile.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

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SpaceX : l'IPO qui pourrait tout changer

L'entreprise SpaceX n'est pas encore cotée en bourse, mais cela pourrait changer très prochainement. Le 24 mars 2026, le site américain The Information révélait qu'Elon Musk s'apprêtait à déposer le prospectus S-1 de SpaceX auprès de la SEC dans les jours suivants, en vue d'une cotation prévue en juin 2026.

L'opération viserait une levée de plus de 75 milliards de dollars, soit plus du double du précédent record mondial détenu par Saudi Aramco lors de son IPO en 2019. La valorisation cible de l'entité combinée SpaceX et xAI (absorbée en février 2026) se situerait entre 1 250 et 1 750 milliards de dollars, ce qui placerait SpaceX dans le top 10 des entreprises les plus capitalisées au monde.

Le moteur principal de cette valorisation colossale : Starlink. Le service d'Internet par satellite de SpaceX dessert plusieurs millions d'abonnés dans le monde, génère des revenus récurrents à l'échelle planétaire et vise le déploiement de data centers en orbite alimentés par l'énergie solaire. Morningstar estimait que SpaceX avait réalisé près de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, portés quasi intégralement par Starlink.

Autre détail notable : Elon Musk envisagerait de réserver jusqu'à 30 % de l'IPO aux investisseurs particuliers, soit 3 fois la part habituellement allouée aux petits porteurs dans une introduction en bourse de cette ampleur. Si vous souhaitez investir dans le spatial, se positionner sur SpaceX sera sans doute incontournable.

Quels sont les risques associés au spatial ?

Le secteur du spatial présente des risques spécifiques qu'il convient de connaître avant tout investissement.

Dans le spatial, les coûts et délais de développement sont considérables. Chaque lanceur et chaque satellite engagent des sommes énormes. De plus, pour des raisons de sécurité, les retards sont fréquents et cela peut négativement impacter les cours des actions.

La dépendance aux contrats gouvernementaux expose les entreprises du secteur aux décisions budgétaires des États. Un changement de politique ou une réduction des dépenses de défense peut avoir un impact immédiat sur les carnets de commande de toute la chaîne de valeur.

La concurrence sino-américaine s'intensifie. La Chine construit ses propres constellations de satellites et lanceurs réutilisables à un rythme soutenu, créant une pression sur les prix des actions des entreprises américaines.

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Avec la privatisation du spatial, il est désormais possible en tant que particulier d'investir dans toute la chaîne de valeur d'un secteur en pleine explosion. Fusées réutilisables, constellations de satellites, défense spatiale, tourisme spatial : les opportunités couvrent aujourd'hui bien plus que le simple lancement de fusées. Et 2026 marque un tournant historique : SpaceX devrait réaliser la plus grande IPO de l'histoire. Actions cotées, ETF thématiques, IPO à venir : voici notre guide complet pour investir dans le spatial en 2026.

Comment investir dans le spatial en 2026 ? Voici les meilleures actions du secteur

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