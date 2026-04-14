Comment investir dans les drones en 2026 ? Voici les meilleures actions du secteur

Portés par l'intelligence artificielle, la miniaturisation des capteurs et l'explosion des budgets de défense mondiaux, les drones s'imposent désormais dans la logistique, l'agriculture, l'inspection industrielle et surtout l'armement. Actions de spécialistes du domaine, géants de la défense ou ETF thématiques : voici notre guide complet pour investir dans les drones en 2026.

Pourquoi investir dans les drones en 2026 ?

Les drones ne sont plus un simple gadget technologique : ils constituent une réponse structurelle à plusieurs défis mondiaux. Le marché mondial des drones, estimé à environ 53 milliards de dollars en 2026, pourrait dépasser les 110 milliards de dollars d'ici 2030 selon plusieurs analyses sectorielles avec un taux de croissance annuel composé d'environ 14 %. Trois catalyseurs majeurs portent cette dynamique en 2026.

La guerre a changé de paradigme

Les conflits récents, et notamment la guerre en Ukraine, ont démontré de manière spectaculaire que des drones à bas coût pouvaient neutraliser des équipements militaires valant plusieurs millions de dollars. Les drones sont désormais au cœur de la doctrine militaire moderne.

Le Pentagone a lancé son « Drone Dominance Program » visant la production de plus de 200 000 drones et les budgets de défense européens sont également en forte hausse, alimentant la demande pour les fabricants de drones tactiques et de systèmes anti-drones.

Une technologie duale en pleine expansion

Contrairement à l'armement traditionnel, les drones sont intrinsèquement des technologies à double usage. Les mêmes capteurs, logiciels d'autonomie et systèmes de navigation qui servent sur le champ de bataille s'appliquent à la sécurité des frontières, à la réponse aux catastrophes, à l'agriculture de précision ou encore à l'inspection des infrastructures.

Les taxis volant deviennent une réalité

EHang, entreprise chinoise pionnière, est la première et la seule au monde à avoir obtenu la totalité des certifications réglementaires pour son eVTOL autonome de transport de passagers, l'EH216-S. Les premiers vols commerciaux de taxis volants autonomes sont déjà opérationnels en Chine et Joby Aviation prévoit de lancer ses services de taxi aérien à Dubaï courant 2026. L'intégration de l'IA embarquée et la connectivité 5G (avec une latence inférieure à 10 ms) rendent les missions autonomes de plus en plus viables.

Comprendre la chaîne de valeur des drones avant d'investir

Investir dans le secteur des drones nécessite de comprendre la chaîne de valeur, qui va de la fabrication des appareils aux logiciels d'autonomie, en passant par les systèmes anti-drones.

Les fabricants des appareils conçoivent et produisent les drones eux-mêmes, qu'il s'agisse de drones tactiques militaires, de drones de livraison commerciaux ou de véhicules eVTOL pour le transport de passagers. C'est le cœur visible de l'industrie.

Les spécialistes des technologies habilitantes fournissent les composants critiques : capteurs, systèmes de navigation, logiciels alimentés par l'IA pour la perception de l'environnement, systèmes de communication et de commande, propulsion et batteries. Sans eux, aucun drone ne vole.

Les acteurs du contre-drone (C-UAS) constituent un segment en pleine explosion. À mesure que les drones se démocratisent, la détection, le suivi et la neutralisation des drones non autorisés deviennent un enjeu de sécurité national. Ce sous-secteur connaît une croissance spectaculaire.

Enfin, pour les investisseurs qui ne souhaitent pas sélectionner des actions individuelles, les ETF thématiques permettent d'investir dans un panier d'entreprises couvrant toute la chaîne de valeur des drones.

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Les meilleures actions et ETF des drones en 2026

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Les fabricants de drones tactiques et de combat

AeroVironment (NASDAQ : AVAV)

AeroVironment est le fournisseur historique du département de la Défense américain en drones tactiques. Son portefeuille comprend les drones de reconnaissance Raven et Puma (déployés par plus de 55 armées dans le monde), les munitions rôdeuses Switchblade et le logiciel de commande Kinesis pour piloter des flottes multi-domaines.

L'acquisition de BlueHalo a élargi ses capacités aux véhicules autonomes terrestres et maritimes, à l'énergie dirigée (lasers) et aux technologies spatiales. AeroVironment développe aussi Sunglider, un pseudo-satellite solaire de haute altitude pour fournir de la connectivité Internet dans un rayon de 200 km.

L'entreprise bénéficie d'un puissant avantage réglementaire : la Section 1709 de la NDAA restreint les composants de drones d'origine étrangère aux États-Unis, créant un véritable fossé protecteur pour les fabricants domestiques. C'est l'action la plus spécialisée et la plus établie du secteur.

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Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ : KTOS)

Kratos occupe un positionnement unique dans la défense : la masse abordable. L'entreprise conçoit des drones de combat sophistiqués, mais suffisamment peu coûteux pour être considérés comme consommables en opération. Son produit phare, le XQ-58 Valkyrie, est un drone à réaction autonome développé avec l'US Air Force dans le cadre du concept « Loyal Wingman », où des drones accompagnent les avions de chasse. Kratos est également présent dans la propulsion, les communications par satellite, la cybersécurité et les technologies hypersoniques.

L'internationalisation progresse : Kratos s'est associé à Airbus pour développer une variante du Valkyrie destinée à l'armée de l'air allemande et participe au Drone Dominance Program du Pentagone visant la production de plus de 200 000 drones.

Red Cat Holdings (NASDAQ : RCAT)

Red Cat Holdings est un acteur spécialisé dans les drones de reconnaissance et de précision pour les forces armées américaines. L'entreprise a été sélectionnée pour le programme Short Range Reconnaissance (SRR) de l'US Army, un programme de record, constituant une validation institutionnelle majeure. Son portefeuille comprend la famille ARACHNID (missions de renseignement, surveillance et reconnaissance), les drones Teal (reconnaissance courte portée) et le tricopter FlightWave Edge 130.

Red Cat développe également Blue Ops, une gamme de véhicules de surface autonomes pour les missions maritimes, et travaille en partenariat avec Palantir Technologies sur la navigation en environnement sans signal GPS. Comme AeroVironment, l'entreprise bénéficie directement de la réglementation NDAA restreignant les composants chinois.

Le secteur de la lutte anti-drone

DroneShield (ASX : DRO)

Cotée à la bourse de Sydney, DroneShield est la seule société spécialisée cotée en bourse entièrement dédiée à la détection, au suivi et à la neutralisation des drones hostiles.

Sa gamme couvre l'ensemble du spectre : détection portative (RfPatrol, déployé auprès de forces armées mondiales), neutralisation portative (DroneGun, système d'interférence directionnel) et systèmes de commandement fixes (DroneSentry, protection périmétrique de sites sensibles). Le moteur d'intelligence artificielle propriétaire SensorFusion permet de détecter et classifier les drones sur plusieurs domaines spectraux.

DroneShield opère dans plus de 50 pays, dispose de capacités de production aux États-Unis et en Australie, et fait évoluer son modèle vers des revenus logiciels récurrents par abonnement, ce qui améliorerait significativement la visibilité de ses résultats à terme.

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La mobilité aérienne urbaine (eVTOL)

EHang Holdings (NASDAQ : EH)

EHang, basée en Chine, est la seule entreprise au monde à avoir obtenu l'ensemble complet des certifications réglementaires pour un véhicule électrique à décollage vertical (eVTOL) autonome de transport de passagers. L'EH216-S, son produit phare, est un appareil biplace à 16 hélices entièrement autonome déjà en service commercial dans plusieurs villes chinoises.

Les certifications de la CAAC (autorité de l'aviation civile chinoise) comprennent le certificat de type, de production, de navigabilité standard et d'opérateur aérien, une suite complète inédite dans l'industrie mondiale. EHang a signé des précommandes dans plus de 15 pays, notamment au Japon (AirX), en Indonésie (Prestige Aviation) et aux Émirats arabes unis.

L'entreprise développe par ailleurs le VT-35, un appareil conçu pour le transport interurbain et les évacuations médicales, ainsi que les drones Falcon B pour la logistique et la lutte contre les incendies en hauteur.

L'infrastructure de communication

Ondas Holdings (NASDAQ : ONDS)

Ondas Holdings est spécialisée dans les réseaux sans fil à haut débit de classe industrielle et militaire, conçus pour permettre les opérations de drones au-delà de la ligne de vue directe. Sa plateforme IronDrone fournit des communications sécurisées en temps réel, indispensables pour la logistique autonome, l'inspection d'infrastructures et les applications militaires.

Le positionnement d'Ondas est celui du fournisseur d'infrastructure : peu importe quel fabricant de drone domine le marché, tous auront besoin de réseaux de communication fiables pour piloter leurs flottes de manière autonome à grande échelle.

Ondas opère également via sa filiale American Robotics, qui développe des systèmes de drones entièrement automatisés pour l'agriculture et l'industrie, capables de décoller, effectuer une mission et atterrir sans aucune intervention humaine.

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Les géants diversifiés de la défense

Northrop Grumman (NYSE : NOC)

Northrop Grumman est l'un des plus grands groupes de défense au monde et offre une exposition solide au secteur des drones via un portefeuille de systèmes emblématiques : le MQ-4C Triton (patrouille maritime longue endurance), le RQ-4 Global Hawk (surveillance stratégique à très haute altitude), le MQ-8B Fire Scout (hélicoptère sans pilote) et le MQ-25 Stingray (drone de ravitaillement en vol pour la marine américaine). L'entreprise participe au programme NATO Alliance Ground Surveillance et investit dans les essaims de drones autonomes.

Pour un investisseur, Northrop Grumman est l'option la plus stable de cette sélection : un poids lourd de la défense avec des contrats de très long terme, des revenus récurrents et un dividende régulier, tout en bénéficiant de la montée en puissance structurelle des systèmes sans pilote.

Textron (NYSE : TXT)

Textron est un conglomérat industriel américain présent dans l'aviation (Cessna, Beechcraft), les hélicoptères (Bell), l'industrie et la défense. Son exposition aux drones passe par sa division Textron Systems, qui développe l'Aerosonde, un drone à décollage vertical conçu pour les missions de renseignement et de surveillance de longue durée en environnements difficiles, utilisé par les forces armées américaines et alliées. Textron Systems est également active dans les véhicules terrestres sans pilote et la simulation militaire.

La force de Textron réside dans la diversification : une baisse de la demande en drones n'affecterait qu'une fraction de son activité. Bell, sa division hélicoptères, est par ailleurs engagée dans le développement de solutions de mobilité aérienne avancée. C'est l'option la plus conservatrice de cette sélection.

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Les ETFs pour investir dans les drones

Voici les principaux ETF disponibles en 2026 pour s'exposer à l'industrie des drones.

HANetf Drone UCITS ETF (DRON)

DRON est le premier et le seul ETF UCITS purement dédié aux drones en Europe. Conçu en partenariat entre HANetf et Defiance ETFs, il suit l'indice VettaFi Drones UCITS, dont la méthodologie repose sur un filtre de pureté des revenus.

Les entreprises dites « pure-play » doivent tirer au moins 50 % de leur chiffre d'affaires des drones ou de technologies habilitantes, tandis que les acteurs diversifiés doivent afficher au moins 20 % d'exposition ou posséder une division dédiée aux systèmes sans pilote. Cette approche vise à éviter la dilution typique des grands indices de défense aérospatiale, où les constructeurs de missiles ou d'avions de ligne dominent la pondération.

Le fonds couvre les 3 piliers de croissance du secteur : la défense militaire, les applications gouvernementales civiles et l'adoption commerciale/industrielle.

L'ETF DRON est l'option la plus directe pour un investisseur européen souhaitant s'exposer à l'industrie des drones.

ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX)

ARKX est un ETF géré activement par ARK Invest. Contrairement à l'ETF DRON, l'ETF ARKX ne se limite pas aux drones : il couvre l'ensemble de la convergence entre exploration spatiale, défense de nouvelle génération et systèmes autonomes.

Ses positions incluent des acteurs clés du drone comme Kratos Defense & Security Solutions (drones de combat autonomes), AeroVironment (drones tactiques et munitions rôdeuses) et Palantir Technologies (IA de défense). On y retrouve aussi des entreprises de la mobilité aérienne avancée comme Archer Aviation et Joby Aviation (eVTOL), ainsi que des valeurs spatiales comme Rocket Lab.

Avec quelle plateforme investir dans les drones ?

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Disponibilité des actions et ETF drones par plateforme

Voici un récapitulatif de la disponibilité des principaux titres du secteur des drones sur chaque plateforme :

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Les risques à connaître avant d'investir dans les drones

Le secteur des drones présente des risques spécifiques qu'il convient de maîtriser avant tout investissement.

La réglementation reste un frein. L'intégration des drones dans l'espace aérien civil est encore en cours de structuration dans la plupart des pays. Les règles pour les vols BVLOS (au-delà de la ligne de vue) progressent mais ne sont pas encore harmonisées à l'échelle mondiale. Des réglementations plus strictes sur la protection de la vie privée ou sur l'utilisation militaire de l'IA pourraient ralentir l'adoption dans certains marchés.

La concentration géopolitique. Le secteur est fortement exposé aux tensions entre les États-Unis et la Chine. L'interdiction progressive des composants de drones chinois (DJI en tête) aux États-Unis crée des opportunités pour les fabricants occidentaux, mais aussi de l'incertitude. Investir dans des entreprises chinoises comme EHang comporte un risque géopolitique supplémentaire.

La cyclicité des dépenses de défense. Bien que les budgets militaires soient actuellement en forte hausse, un changement de cycle géopolitique ou budgétaire pourrait impacter les carnets de commandes des drones, notamment pour les entreprises les plus exposées au marché de la défense.

Le risque technologique. Puisque le secteur évolue très rapidement, une rupture technologique (batteries beaucoup plus performantes, IA de nouvelle génération, nouveaux matériaux) pourrait redistribuer les cartes et rendre certains acteurs obsolètes.

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Portés par l'intelligence artificielle, la miniaturisation des capteurs et l'explosion des budgets de défense mondiaux, les drones s'imposent désormais dans la logistique, l'agriculture, l'inspection industrielle et surtout l'armement. Actions de spécialistes du domaine, géants de la défense ou ETF thématiques : voici notre guide complet pour investir dans les drones en 2026.

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