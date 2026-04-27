Nouvelles sanctions de l'UE contre la Russie - Les cryptomonnaies en première ligne

Dans le cadre de ses sanctions régulièrement renouvelées contre la Russie, l’Union européenne vient d’approuver un nouvel ensemble de mesures. Un texte qui inclut pour la première fois des restrictions massives à l’encontre du secteur des cryptomonnaies. On fait le point…

Nouvelles sanctions contre la Russie, avec un paquet dédié à la crypto

Depuis 2022, la Russie s'impose comme le pays le plus sanctionné au monde devant d'autres nations pourtant problématiques comme l'Iran ou la Corée du Nord. Et autant dire que les choses ne s'arrangent pas, suite à un 20e paquet de restrictions économiques et financières émis par l'Union européenne en cette fin de mois d'avril.

En effet, la Commission européenne vient de confirmer la mise en pratique de nouvelles « mesures restrictives de grande envergure » dans le cadre de l'agression russe en Ukraine, impliquant « le plus grand ensemble d'inscriptions en deux ans (...) ciblant les secteurs clés qui alimentent [cette] guerre ».

🔍️ Découvrez notre top 10 des meilleures plateformes crypto en 2026

Le paquet d'aujourd'hui vise à paralyser davantage l'économie et la machine de guerre de la Russie, et confirme le soutien indéfectible de l'UE à l'Ukraine et à son peuple pour résister à l'agression russe et endurer la récente campagne brutale visant délibérément les infrastructures civiles, y compris l'énergie. Commission européenne

Dans les faits, ce paquet inclut des blocages stratégiques comme une « interdiction des services maritimes sur le pétrole brut et les produits pétroliers », un ensemble de 36 désignations impliquant « les segments en amont et en aval du secteur énergétique », mais également une interdiction visant 58 sociétés impliquées dans des développements militaires, comme les fameux drones de combat.

Toutefois, une autre interdiction interpelle par son caractère plus innovant, car elle concerne pour la première fois de manière très explicite le secteur des cryptomonnaies dont « la Russie devient de plus en plus dépendante pour les transactions internationales », notamment à l'aide du stablecoin A7A5 soutenu par le gouvernement.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

Interdiction totale pour les plateformes d'échange de crypto-actifs

Cette prise en compte des cryptomonnaies entre dans le cadre des sanctions financières plus larges émises par l'Union européenne contre la Russie, qui implique notamment une interdiction de transaction impliquant 20 banques russes et 4 institutions financières de pays tiers servant à les contourner.

Autant de restrictions qui poussent visiblement le gouvernement russe à se tourner vers les cryptomonnaies. Une tendance très sérieusement prise en compte par l'UE qui décide d'introduire dans ce 20e paquet de sanctions « une interdiction sectorielle totale sur les fournisseurs et les plateformes établis en Russie qui permettent le transfert et l'échange de crypto-actifs », mais ce n'est pas tout...

👉 Comment la crypto est-elle devenue l'arme financière de la Russie ?

L'UE désigne une entité kirghize qui exploite une plateforme où des quantités importantes du stablecoin A7A5, interdit également les transactions dans une autre cryptomonnaie (RUBx) et tout son soutien au développement du rouble numérique. Commission européenne

Une série de nouvelles sanctions qui semble s'aligner sur les récentes avancées réglementaires de la Russie dans le domaine, avec un projet de loi destiné à permettre des paiements transfrontaliers en cryptomonnaies qui ne remet toutefois pas en cause leur interdiction pour la population russe.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bitvavo

Source : Conseil européen

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.