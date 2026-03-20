Russie : l’homme qui arnaquait des célébrités moscovites écope de 6 ans de prison

Grigory Muluzyan, un homme d’affaires russe, vient d’être condamné à 6 ans de prison. Il avait arnaqué plusieurs célébrités, dont des acteurs et un champion de boxe, en leur promettant d’importants gains en cryptomonnaies.

le 20 mars 2026 à 12:00.

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Marine Debelloir

Russie : l’homme qui arnaquait des célébrités moscovites écope de 6 ans de prison

Condamnation d’un homme qui arnaquait des célébrités à Moscou

Un tribunal de Moscou a condamné cette semaine Grigory Muluzyan, reconnu coupable de fraude et complot. De 2021 à 2023, l’homme a présenté à ses victimes une fausse entreprise d’investissement en cryptomonnaies, faisant miroiter d’importants gains. Agissant avec des complices, il recevait ses « clients » dans un bureau de Moscou.

Pour donner l’illusion d’intérêts élevés, Grigory Muluzyan payait initialement des intérêts à ses victimes. Celles-ci incluent des célébrités russes vivant à Moscou. Les acteurs Pavel Derevyanko et Artem Tkachenko ont ainsi vu leurs investissements s’envoler. Le boxeur Alexey Semykin a également été victime, ainsi que le réalisateur Marius Weisberg.

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Les victimes ont remis leur argent à Muluzyan en espèces lors de rencontres en personne dans son bureau à Moscou. Il les a trompées en leur faisant croire qu’elles pouvaient augmenter leurs revenus en investissant dans les cryptomonnaies.

💡 A lire – Comment conserver ses cryptomonnaies en toute sécurité ?

Pavel Derevyanko aura versé près de 3 millions de dollars à celui qu’il pensait être son partenaire commercial, ayant même vendu une propriété pour renflouer la fausse entreprise. Au total, les pertes se seraient élevées à 4,6 millions de dollars pour les victimes. L’arnaqueur a écopé de 6 années de prison ferme.

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Une histoire malheureusement courante

Cette technique d’arnaque reste malheureusement courante. De faux experts en investissement font souvent miroiter d’importants retours sur investissement à leurs victimes, leur versant de faux intérêts afin de déclencher des investissements plus importants.

👉 Dans l’actualité – Fausses relations romantiques, vraie arnaque – Un réseau de pig butchering a dérobé 61 millions de dollars à ses victimes

C’est l’occasion de rappeler que si les promesses de gain semblent trop belles pour être vraies, c’est probablement que c’est le cas. Pour investir sereinement, il faut le faire auprès d’acteurs réputés, après avoir fait des recherches. Une leçon qu’auront douloureusement appris les moscovites arnaqués par Grigory Muluzyan.

Source : RBC

 

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