L'activité illicite liée aux stablecoins atteint un record pour 2025... Et c'est en partie dû à la Russie

Il n’y a jamais eu autant de flux illicites en stablecoins, selon un rapport de TRM Labs. Une évolution qui reflète non pas une augmentation de l’activité illicite, mais une transformation des méthodes des utilisateurs. La Russie en particulier ferait usage des stablecoins pour esquiver les sanctions qui pèsent sur son économie.

Les stablecoins sont de plus en plus utilisés pour des activités illicites

Le rapport de TRM Labs note que les entités illicites ont reçu 140 milliards de dollars en stablecoins au cours de l’année 2025. Il s’agit d’un record sur les 5 dernières années qui ont été étudiées. Pour comparaison, l’année 2024 n’avait atteint « que » 50 milliards de dollars de transactions illicites en stablecoins.

Mais comme le souligne le rapport, il ne s’agit pas d’une hausse nette du nombre d’activités illicites, mais plutôt d’une transformation des réseaux illicites, qui utilisent désormais davantage cette option. Les stablecoins sont particulièrement utilisés pour contourner les sanctions internationales et blanchir de l’argent :

Les stablecoins ne soutiennent pas toutes les activités illicites de manière égale. Leur impact dépend fortement du type de crime impliqué. Le contournement de sanctions et le blanchiment d’argent à grande échelle sont fortement tributaires des stablecoins, qui offrent rapidité, liquidité et protection contre la volatilité.

La Russie, grand moteur de l’utilisation illicite des stablecoins ?

Pour l’année 2025, le rapport note une percée considérable de la plateforme d’échange A7 et du stablecoin A7A5. Il s’agit d’un token lié à la Russie et adossé au rouble, dont l’activité à explosé au cours de l’année dernière :

En 2025, le phénomène s’est encore amplifié avec l’émergence de A7A5, un stablecoin indexé sur le rouble dont l’activité est presque entièrement concentrée au sein d’écosystèmes liés aux sanctions.

Sur les 141 milliards de dollars dénombrés par TRM Labs, l’A7A5 correspond à 72 milliards de dollars :

L’A7A5, un stablecoin russe utilisé pour esquiver les sanctions

Un véritable écosystème de paiement semble donc s’être créé autour de l’A7A5, qui inclut divers intermédiaires, toujours selon le rapport :

Les éléments disponibles suggèrent qu’au sein de réseaux tels que A7, les stablecoins – notamment USDT et A7A5 – fonctionnent non seulement comme des instruments de paiement directs, mais aussi comme des rails de règlement internes utilisés pour réconcilier les activités entre entités affiliées et intermédiaires, parfois en parallèle d’opérations fiduciaires traditionnelles.

L’A7A5, un véritable écosystème parallèle ?

Il semblerait que ce stablecoin soit par ailleurs utilisé pour interagir avec d’autres écosystèmes étatiques, notamment ceux de la Chine, de l’Iran, de la Corée du Nord et du Venezuela :

Les stablecoins sont devenus une infrastructure de connexion pour les acteurs sous sanctions cherchant à déplacer de la valeur en dehors des contrôles financiers traditionnels.

Face à cela, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient adopté des mesures restrictives à l’encontre de A7. Mais cela n’a pas suffi : les volumes de transaction ont continué d’exploser l’année dernière.

Alors que les stablecoins sont en train de s’institutionnaliser, avec notamment un cadre réglementaire très attendu aux États-Unis, ces chiffres soulignent que leur explosion n’a pas lieu que sur des plateformes légales. Transfrontaliers et plus souples que les monnaies bancaires, ils semblent être devenus un pilier des flux de financement illicites.

Source : TRM Labs

