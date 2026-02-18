La mise en place de l’euro numérique se précise, avec l’annonce d’un projet pilote pour 2027 qui implique une sélection en amont des prestataires de paiement qui y participeront. Dans le même temps, un membre de la BCE assure qu’il servira à protéger les banques de la zone euro face aux stablecoins et « autres solutions privées ».

La BCE va sélectionner les acteurs de sa phase de test pour l'euro numérique

Le développement actuel des monnaies numériques de banques centrales (MNBC, ou CBDC en anglais) ne connaît pas le même engouement dans tous les pays du monde. En effet, alors que les États-Unis semblent rejeter fermement cette idée au profit des monnaies privées de type stablecoins, l'Union européenne confirme sa volonté de privilégier la mise en place d'un euro numérique.

Un projet européen dont la date de livraison reste pour le moment fixée à 2029, afin de prendre le temps de procéder à une période de test de 12 mois qui devrait quant à elle débuter dès le second semestre de l'année prochaine.

Le but ? Estimer sa faisabilité et rassurer les acteurs bancaires inquiets de perdre une part importante de leur rôle, notamment en ce qui concerne les dépôts et les paiements.

Détail de la mise en place du pilote de l’Eurosystème pour l’euro numérique

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) vient d'annoncer la mise en place d'une sélection imminente des prestataires de services de paiement (PSP), commerçants et membres du personnel de l’Eurosystème qui participeront effectivement à cette phase pilote.

Une avancée notable à laquelle le membre du directoire de la Banque centrale européenne, Piero Cipollone, ne manque pas d'apporter quelques précisions, au sujet de la volonté de faire de cet euro numérique un outil en capacité de « préserver la position centrale des banques dans les paiements »

Euro numérique vs stablecoins et « autres solutions privées »

Une déclaration de Piero Cipollone faite devant le comité directeur de l'association bancaire italienne ABI qui se veut très clairement rassurante, en particulier car ces dernières « pourraient perdre leur rôle dans les paiements non seulement à cause des stablecoins, mais aussi à cause d'autres solutions privées ».

Une situation problématique pour les banques, non pas seulement car elles perdraient une part importante de leurs revenus, mais également car cela limiterait grandement l'accès actuel aux données de paiement de leurs clients, qui permettent de leur proposer des services supplémentaires ciblés et très rentables.

Mais ce n'est pas tout, car l'euro numérique ambitionne également de favoriser les systèmes de paiement nationaux présents dans seulement 8 pays de l'Union européenne - comme Bancomat en Italie ou Bizum en Espagne - afin de réduire la dépendance de l'Eurosystème aux réseaux internationaux, en offrant par exemple des frais inférieurs aux commerçants.

Pendant ce temps, un consortium de 12 banques européennes de premier plan se prépare à lancer un stablecoin en euro d'ici la fin de cette année...

Source : BCE

