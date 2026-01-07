L'Euro numérique va devoir faire face à un vote décisif en 2026

Le projet d’euro numérique de la Banque centrale européenne (BCE) a franchi une étape importante en décembre, suite au soutien exprimé par le Conseil européen. Mais le plus dur resterait à faire, face à un Parlement européen plus que jamais divisé sur le sujet, alors qu’un vote décisif doit intervenir dans les prochains mois.

Pousser aussi fort que possible pour faire aboutir l’euro numérique

Depuis l'annonce de son développement par la Banque centrale européenne (BCE), le projet d'euro numérique tente de se frayer un chemin entre les nombreuses oppositions émises à son encontre et les exigences auxquelles il va devoir répondre en termes de protection des données privées et de confidentialité de ses utilisateurs.

Des interrogations légitimes qui se heurtent depuis peu au développement accéléré des stablecoins adossés au dollar, depuis la mise en place du cadre réglementaire GENIUS Act aux États-Unis. De quoi motiver la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à affirmer en décembre sa volonté de « pousser aussi fort et aussi vite que possible » pour accélérer sa mise en place effective.

Il faut dire que ce projet de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) vient de rencontrer un soutien de taille fin 2025 de la part du Conseil européen. L'occasion pour Christine Lagarde d'annoncer dans le même temps la fin de la mission d'évaluation de la BCE.

Mais d'autres étapes restent encore à valider, telles que le vote présenté comme décisif du Parlement européen programmé pour le premier semestre de 2026. En effet, les analystes s'accordent sur un point essentiel : la difficulté apparente à garantir le soutien de la majorité des 720 eurodéputés, face à d'importantes divergences sur le sujet.

Un projet au centre de nombreux enjeux

Un contexte au sein duquel l'eurodéputé espagnol chargé par le Parlement d’évaluer l’euro numérique, Fernando Navarrete, plaide pour débuter par une version allégée, limitée à un usage hors ligne - sans électricité ni Internet - pour les paiements de personne à personne.

Une vision soutenue par l'eurodéputé allemand, Markus Ferber, car il estime qu'un « euro numérique n’a de sens que s’il offre une valeur ajoutée claire et compréhensible pour les citoyens et les entreprises », indépendante de tout « projet de prestige politique ».

Toutefois, l'euro numérique apparaît également comme un vecteur de protection de la liberté et de la souveraineté européenne dans le secteur des paiements électroniques de détail, face à l'importante domination actuelle des géants américains comme Visa, Mastercard et PayPal.

La BCE envisage une émission des premiers euros numériques en 2029, après un projet pilote prévu en 2027. Mais il faudra auparavant que la législation européenne évolue, car elle ne lui permet pour le moment que de faire circuler de l’argent liquide sous forme physique.

D'autres obstacles apparaissent également en dehors des bureaux de l'Union européenne, comme par exemple avec le projet concurrent et privé porté par un consortium composé de 10 des plus grandes banques européennes, dont l'un des membres affirme - sous anonymat - que « la BCE n’a aucune idée de ce que représente le lancement d’un système de paiement pour plus de 350 millions de personnes ».

Source : Financial Times

