Le cours de l'action pré-IPO d'Anthropic s'effondre de plus de 30 % - Que se passe-t-il ?

La société Anthropic annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les actions qui circulent actuellement sur des marchés secondaires. Le cours de son action pré-IPO s'effondre de plus de 30 %.

Anthropic ne reconnaît pas les actions du marché secondaire

Selon des rumeurs persistantes, l'entrée en bourse (IPO) officielle de la société Anthropic (Claude) devrait intervenir d'ici la fin de cette année, alors que sa dernière valorisation faisait état d'un montant astronomique estimé à plus de 1 000 milliards de dollars, soit bien supérieur à son concurrent direct OpenAI (ChatGPT) et ses 880 milliards de dollars.

Dans ce contexte, de nombreux investisseurs se sont précipités sur des marchés de types « secondaires », offrant un accès anticipé à ces actions par le biais de détenteurs VIP comme des employés et leurs stocks-options ou des investisseurs de la première heure, mais également leurs versions tokenisées.

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Une activité en apparence anodine et possiblement très lucrative qui vient toutefois de se heurter à un problème de taille, lorsque la société Anthropic a officiellement déclaré que ce marché n'existait tout simplement pas à ses yeux, alors que certains l'estiment déjà à plus de 400 milliards de dollars.

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L'action pré-IPO d'Anthropic s'effondre de plus de 30 %

Une déclaration officialisée sur le site Internet d'Anthropic en ce début de semaine, dont les conséquences ne se sont pas faites attendre, avec une baisse quasi simultanée du cours de l'action pré-IPO référencée sur le site CoinGecko de plus de 30 % sur les deux derniers jours.

Une situation qui a déjà touché la société OpenAI, qui affirmait en juillet de l'année dernière - en lien à la mise en place d'un marché dédié aux actions tokenisées sur la plateforme Robinhood - que ces stocks tokens « ne représentent pas des actions émises de manière autorisée ».

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Néanmoins, il semble que tout cela vienne de prendre une nouvelle tournure suite à la déclaration d'Anthropic, au point de déclencher un effondrement simultané du cours de l'action pré-IPO d'OpenAI qui enregistre un recul proche de 40 % au moment d'écrire ces lignes, alors que l'ensemble de ce marché affiche un recul significatif de plus de 10 % sur CoinGecko.

Reste à voir comment ces marchés secondaires et tokenisés vont réussir à tenir leur promesse d'offrir une « exposition économique de 1:1 aux actions Anthropic pré-IPO via des participations dans un SPV », alors même que la société Anthropic affirme que « tout transfert d'actions à un SPV est nul en vertu de [ses] restrictions de transfert » et que « les offres d'investissement dans les cycles de financement passés ou futurs d'Anthropic par le biais d'un SPV sont interdites ».

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Sources : Anthropic, CoinGecko

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