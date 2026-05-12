Attention si vous détenez des actions Anthropic ? Vous pourriez vous être fait arnaquer

Si vous avez acheté des actions du géant de l'IA Anthropic sur le marché secondaire, celles-ci pourraient ne rien valoir. Lumière sur les dernières mises en garde de l'entreprise derrière Claude.

Anthropic alerte sur les transferts d'actions non autorisés

Parmi les Initial Public Offerings (IPO) les plus attendus, l’introduction en bourse d’Anthropic est l’une des plus attendues. En effet, ces derniers temps, l’entreprise derrière l’intelligence artificielle Claude bénéficie d’un fort engouement, ce qui peut motiver certains investisseurs à tenter de se positionner en avance.

Pour de tels cas de figure, certaines plateformes offrent un accès à une forme de marché secondaire, vendant à leurs utilisateurs des actions qu’elles ont elles-mêmes achetées, ou bien en mettant en relation des investisseurs entre eux ou des employés ayant eu accès à des stock-options.

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Le mois dernier, nous revenions d’ailleurs sur la valorisation hallucinante d’Anthropic, qui serait désormais estimée à 1 000 milliards de dollars. Néanmoins, il convient de rester prudent vis-à-vis de ces bourses du « non-coté », et le géant de l'IA nous en offre ici un exemple criant.

En effet, une page de support de Claude circule depuis lundi sur X et met en avant des informations sans équivoque. Ladite page, publiée initialement le 11 février dernier, a été mise à jour ces dernières 24 heures et précise effectivement que « toute vente ou cession d'actions Anthropic, ou de toute participation dans des actions Anthropic, non approuvée par [le] Conseil d'administration est nulle et ne sera pas enregistrée dans [les] livres et registres ».

Dès lors, toutes les solutions d’investissement indirectes dans Anthropic pourraient à ce jour être sans valeur :

Ces fonds se présentent souvent en affirmant : « Vous ne pouvez pas investir directement dans Anthropic, mais investissez avec nous et nous vous y donnerons accès. » Ces fonds ont très probablement recours à des mécanismes visant à contourner nos restrictions de transfert. Tout tiers prétendant vendre des actions Anthropic au grand public – que ce soit par vente directe, contrats à terme, titres tokenisés ou tout autre mécanisme – est vraisemblablement impliqué dans une fraude ou propose un investissement sans valeur en raison de nos restrictions de transfert.

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Plus loin sur cette même page, Anthropic maintient que toute proposition de la sorte peut être considérée comme invalide.

Plus largement, cette clarification peut interroger sur toutes les solutions promettant de tels investissements avant la cotation officielle des entreprises. Si vous souhaitez quand même prendre le risque pour d'autres valeurs malgré ces avertissements, prenez garde à comprendre l'ensemble des conditions de ladite plateforme, mais également les éventuelles communications officielles des entreprises concernées par le sujet.

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Source : Anthropic

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