Course à l'IA : ce cofondateur d'OpenAI rejoint Anthropic

Dans la course à l'intelligence artificielle, l'un des cofondateurs d'OpenAI a annoncé mardi sur X qu'il intégrait les équipes d'Anthropic. Lumière sur ce passage à la concurrence.

le 20 mai 2026 à 13:00.

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Vincent Maire

Course à l'IA : ce cofondateur d'OpenAI rejoint Anthropic

Ce cofondateur d'OpenAI passe chez Anthropic

Pour gagner la course à l’intelligence artificielle, les différents géants du secteur se livrent de rudes batailles. Pour cela, plusieurs leviers s’offrent à leur disposition, que ce soit la puissance financière, notamment afin de gagner en puissance de calcul, mais aussi la recherche de talents.

Dans ce contexte, Anthropic, qui développe l’intelligence artificielle Claude, s’est offert les services d’Andrej Karpathy. Sur X, l’intéressé a officialisé la nouvelle mardi :

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Nouvelles personnelles : J’ai rejoint Anthropic. Je pense que les prochaines années à la pointe des LLM seront particulièrement formatrices. Je suis ravi d’intégrer l’équipe et de reprendre mes activités de recherche et développement. L’éducation me passionne toujours et je compte bien y reprendre mes travaux prochainement.

💡 Est-il possible d'acheter des actions Anthropic ?

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais en réalité, Andrej Karpathy a fait partie de l’équipe fondatrice d’OpenAI, la société qui développe ChatGPT. Sur LinkedIn, son profil mentionne une expérience en tant que Research Scientist de janvier 2016 à juin 2017. Par la suite, l’ingénieur a ensuite travaillé chez Tesla en tant que directeur de l’intelligence artificielle, ayant notamment œuvré sur l’Autopilot.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte d’une véritable course à l’armement des entreprises IA. À ce titre, le marché attend avec impatience l’introduction en bourse d’Anthropic, dont la valorisation pourrait dépasser les 1 000 milliards de dollars lors de son IPO. En parallèle, l’IPO du concurrent OpenAI est également dans les cartons, tandis que SpaceX pourrait inaugurer le bal, alors que l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk regroupe également X et xAI.

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Source : X

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