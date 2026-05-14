En sommeil depuis 2015, ce portefeuille Ethereum vient de transférer 790 ETH et fait + 729 408 %

Nouveau réveil chez les « OG » d’Ethereum. Un portefeuille immobile depuis 2015 vient de transférer 790 ETH, soit 1,78 million de dollars. Cela correspond à une plus-value démentielle, engrangé sur une dizaine d’années.

le 14 mai 2026 à 14:00.

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Marine Debelloir

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Un portefeuille endormi se réveille 11 ans plus tard

L’adresse du portefeuille a été créée au tout début d’Ethereum, puisqu’elle est citée comme « Genesis Address » sur Etherscan. Elle a reçu 790 ETH directement depuis le bloc genesis de la blockchain, c’est-à-dire le tout premier bloc à avoir été créé.

À l’époque, 1 ETH valait 0,31 dollar. Cela valorisait donc le portefeuille à 244 dollars. Mais depuis onze ans, les choses ont changé. L’appréciation du cours de l’ETH fait que les tokens du portefeuille ont à ce jour une valeur de 1,78 million de dollars. Le détenteur a donc dégagé une plus-value de… 729 408 %.

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Lors du réveil, le détenteur de l’adresse a tout d’abord procédé à des transactions tests, avec de très petites sommes transférées. Il a ensuite envoyé le reste des ETH en 2 transferts. L’adresse de destination n’a aucun historique de transaction, elle a été créée pour l’occasion.

Une tendance depuis l’année dernière

On ignore l’identité du détenteur de ce portefeuille, qui a figuré parmi les tout premiers à utiliser la blockchain Ethereum. Les transferts de ce type indiquent souvent une intention de vendre, ou bien un transfert vers des setups plus sécurisés.

Avec la hausse conséquente des cours des cryptomonnaies, plusieurs portefeuilles se sont réveillés au cours de l’année passée. Du côté de Bitcoin, ce sont 140 milliards de dollars qui avaient été vendus en 2025, chez des portefeuilles immobiles depuis plus de 2 ans. Par ailleurs, des adresses BTC « originelles », datées de l’ère Satoshi Nakamoto, avaient montré des signes de vie, alors que l’écosystème les pensait perdues.

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Le cours de l’Ether évolue dans un range compris entre 2 000 et 2 400 dollars ces derniers mois, peinant à retrouver son niveau record d’août 2025, où il avait frôlé les 5 000 dollars. À ce moment précis, le portefeuille endormi valait 3,9 millions de dollars.

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Source : Genesis

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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