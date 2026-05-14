Il récupère son portefeuille Bitcoin estimé à 400 000 dollars grâce à l'IA Claude

Alors que le développement de l’IA fait craindre une recrudescence des hacks crypto, cela pourrait également permettre de sauver quelques détenteurs de cryptomonnaies. Pour preuve : ce portefeuille Bitcoin au mot de passe perdu depuis plus d'une décennie, estimé à 400 000 dollars, finalement récupéré à l’aide du LLM Claude.

400 000 dollars en Bitcoin bloqués dans un wallet crypto

Les capacités de l'intelligence artificielle restent encore difficiles à estimer, compte tenu des développements permanents dans le domaine, au point de poser des questions de sécurité numérique en lien à la découverte de vulnérabilités dans les systèmes d'exploitation actuels, mais également dans les protocoles du secteur crypto.

Des compétences qu'il reste toutefois possible de mesurer dans des conditions plus positives, comme vient de le révéler cette récente affaire au sujet d'un portefeuille Bitcoin bloqué depuis plus d'une décennie suite à la perte d'un « mot de passe vraiment compliqué » censé protéger son accès.

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Une situation impliquant un Bitcoiner qui souhaite rester anonyme, associé au compte cprkm sur le réseau X, qui venait apparemment de passer les huit dernières semaines à tenter de forcer l'accès à ce portefeuille en générant des « milliards de mots de passe » avec une IA, sans aucun résultat.

Il faut dire que la récompense espérée valait bien quelques efforts, puisque ce wallet crypto contenait la somme de 5 BTC « achetés pour 200 dollars en espèces dans un Starbucks en 2013 », actuellement estimés à environ 400 000 dollars. C'est la raison pour laquelle le détenteur de ce portefeuille a engagé d'autres tentatives avec le LLM Claude, d'Anthropic.

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Une récupération menée avec l'aide de l'IA Claude

Une fois la génération de mots de passe abandonnée, notre amateur de Bitcoin va se lancer dans une « ultime tentative » désespérée en soumettant au LLM Claude d'anciennes données numériques récupérées sur Apple Notes, iCloud Mail, Gmail et X, ainsi que le contenu de deux ordinateurs et de disques durs externes, totalisant plus d'un gigaoctet de données.

Lors du scannage méthodique de ces nombreuses données, Claude va finir par repérer un fichier de sauvegarde de portefeuille datant de décembre 2019, sur le disque dur d'un ordinateur portable datant de l'époque universitaire de son détenteur.

📰 Un accès non autorisé à l'IA Claude Mythos fait craindre un risque imminent de nouveaux hacks

De quoi compléter les informations partielles qu'il détenait déjà... pour finalement déverrouiller l'accès à ce portefeuille perdu depuis plus d'une décennie et récupérer les fonds.

Récupération des fonds sur le portefeuille Bitcoin débloqué par Claude

Putain, mais c'est pas vrai ! OMG, Claude vient de craquer ce truc... Merci Anthropic, merci Dario Amodei (CEO d'Anthropic, ndlr). Je vais appeler mon gamin comme toi. cprkm

Une victoire de l'IA Claude déjà largement revue à la baisse par certains observateurs qui expliquent que ce LLM n'aurait pas « craqué » le mot de passe de ce wallet Bitcoin, comme l'indique cprkm dans sa publication sur X, mais seulement aidé à la recherche des informations nécessaires pour permettre d'y accéder à nouveau.

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Sources : cprkm, MTS

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