Mt. Gox déplace 739 millions de dollars en BTC – Vente imminente ?

10 422 bitcoins liés à l'ancien exchange japonais Mt. Gox, soit environ 739 millions de dollars, ont été transférés vers une nouvelle adresse ce mardi. Le mouvement intervient à 5 mois de la deadline de remboursement des créanciers et alors que le cours du Bitcoin glisse sous les 70 000 dollars.

Mt. Gox transfère 10 422 BTC à l'approche de la deadline

La défunte plateforme d’échange a déplacé 10 422 bitcoins (BTC), valorisés à environ 739 millions de dollars, vers de nouvelles adresses dans la nuit du 1er au 2 juin 2026.

Il s’agit du plus important mouvement de la plateforme depuis plusieurs mois, et du premier d’ampleur depuis fin mars 2026.

La date butoir pour finaliser les remboursements aux créanciers a été fixée au 31 octobre 2026 par le tribunal de Tokyo, après une troisième prolongation accordée en octobre 2025.

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Retour sur le traumatisme de 2014

Pour mesurer l’ampleur du dossier, un rappel historique s’impose. Basée à Tokyo, Mt. Gox fut un temps la plus grande plateforme d’échange de bitcoins au monde, traitant environ 70 % des transactions mondiales en 2013. Sa chute, l’une des plus retentissantes de l’histoire des cryptomonnaies, est survenue en 2014 après la perte d’environ 850 000 BTC à la suite d’un piratage.

Cela a contraint l’entreprise, gérée par le français Mark Karpelès, à se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Plus de dix ans après, les mouvements des BTC liés à Mt. Gox continue d’alimenter les craintes du marché.

👉 Qui est Mark Karpelès, l’ancien PDG de Mt. Gox ?

Vers une nouvelle vague de remboursements ?

Le schéma est similaire à d’anciens transferts administratifs qui avaient précédé des distributions aux créanciers. Pour autant, aucun des bitcoins déplacés n’a, à ce stade, été détecté comme déposé sur un exchange partenaire comme Kraken ou Bitstamp.

La plateforme d'analyse CryptoQuant tempère d’ailleurs la lecture alarmiste.

Nous avons déjà observé des transferts similaires, liés aux remboursements de créanciers et à la préparation des distributions. Surtout, ils n’ont pas entraîné de pression vendeuse immédiate.

Les créanciers peuvent choisir de récupérer leurs dus en fiat (yen japonais), ainsi l'administrateur judiciaire devra liquider les bitcoins, ou en BTC et BCH.

Mt. Gox conserve encore environ 34 504 BTC, valorisés à 2,43 milliards de dollars, ce qui en fait le plus gros stock non distribué lié à une faillite d’exchange. Environ 19 500 créanciers ont déjà été remboursés depuis le lancement des distributions à la mi-2024.

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Un contexte de marché déjà fragilisé

Le timing tombe mal pour le marché. Le cours du Bitcoin s’échange autour de 69 000 dollars, en recul de 4,4 % sur 24 heures et de plus de 11 % sur les 30 derniers jours.

La chute du BTC sous les 70 000 dollars peut s’expliquer par la première vente officielle de bitcoins (autre que pour des raisons comptables) par Strategy, même si le montant est dérisoire. Mais aussi par une série record de 10 sessions consécutives de sorties nettes sur les ETF Bitcoin spot, et des tensions géopolitiques persistantes autour du dossier américano-iranien.

La crainte sous-jacente reste que les créanciers de Mt. Gox ont acquis leurs bitcoins avant l’effondrement de 2014, à des cours dérisoires comparés au prix actuel. Une éventuelle distribution pourrait donc permettre à ces personnes de matérialiser des plus-values importantes, ajoutant de la pression sur un marché déjà tendu.

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Source : Arkham Intelligence

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