10 jours de vente consécutifs et 3 milliards de dollars de retraits pour les ETF Bitcoin spot : les institutions désertent-elles Bitcoin ?

Les ETF Bitcoin spot américains viennent d’enchaîner 10 jours consécutifs de sorties nettes, avec 2,97 milliards de dollars retirés malgré des volumes toujours élevés. Cette série confirme-t-elle un vrai désengagement des institutions, ou seulement une phase de rotation temporaire ?

Les ETF Bitcoin spot enregistrent 2,97 milliards de dollars de sorties en 10 jours

Depuis leur lancement au mois de janvier 2024, les ETF Bitcoin spot étatsuniens sont devenus l’un des principaux thermomètres de l’appétit institutionnel pour le BTC. Lorsqu’ils attirent des capitaux, ils soutiennent la demande sur le marché au comptant, et lorsqu’ils enchaînent les retraits, ils indiquent que certains investisseurs préfèrent réduire leur exposition.

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Alors qu’ils avaient beaucoup fait parler d’eux dans les mois suivant leur lancement, notamment grâce aux records de volumes et de profits générés pour leurs émetteurs, les ETF Bitcoin spot font désormais l’actualité pour une raison inverse.

La semaine dernière, nous évoquions déjà une série de 8 journées consécutives de flux nets sortants, un record en nombre de séances d'affilée. Mais ce vendredi, les ETF Bitcoin spot ont prolongé leur performance en enregistrant leur 10e journée de cotation consécutive dans le rouge.

Évolution des volumes des ETF Bitcoin spot américains

Sur cette période, ces ETF affichent 2,97 milliards de dollars de sorties nettes :

15 mai 2026 : -290,42 millions de dollars ;

18 mai 2026 : -648,64 millions ;

19 mai 2026 : -331,05 millions ;

20 mai 2026 : -70,47 millions ;

21 mai 2026 : -100,82 millions ;

22 mai 2026 : -105,19 millions ;

26 mai 2026 : -333,71 millions ;

27 mai 2026 : -733,43 millions ;

28 mai 2026 : -228,88 millions ;

Et 29 mai 2026 : -125,31 millions.

En comparaison, la série de sorties la plus importante recensée jusqu’ici restait celle du mois de février 2025, avec 8 jours consécutifs de retraits et 3,27 milliards de dollars de sorties nettes, un record qui pourrait être battu cette semaine en quelques jours de plus.

Cependant, les ETF Bitcoin spot américains restent des actifs encore largement adoptés, ils accumulent aujourd'hui un total de 94,17 milliards de dollars de BTC sous gestion, dont 58 milliards seulement pour l'IBIT de BlackRock, 13,37 milliards de dollars pour le FBTC de Fidelity et 10,74 milliards pour le GBTC de Grayscale.

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Les institutions regardent-elles encore Bitcoin ou préfèrent-elles l'IA ?

Ces retraits ne signifient pas nécessairement que Bitcoin n’intéresse plus les institutions, mais indiquent plutôt que, dans le contexte actuel, le BTC ne semble pas constituer leur priorité immédiate.

C'est l’intelligence artificielle qui concentre aujourd’hui une part considérable de l’attention des marchés financiers, où seulement 41 valeurs du secteur IA représentent 49 % de la capitalisation totale du S&P 500.

Depuis le lancement de ChatGPT, ces entreprises auraient capté 70 % de la hausse totale de capitalisation de l’indice, contre seulement 30 % pour les 459 autres sociétés. Cette concentration dépasse désormais les niveaux observés lors de la bulle Internet ou des « Nifty Fifty », ce qui montre à quel point le récit IA domine actuellement les flux institutionnels.

De plus, la tendance IA pourrait encore s’accentuer une fois que SpaceX, Anthropic et OpenAI rejoindront les marchés cotés, ajoutant jusqu'à 3 000 milliards de dollars de valeurs IA au marché des actions américain.

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Pour autant, il serait trop rapide d’interpréter ces sorties comme un signal durablement baissier pour Bitcoin. Les retraits importants sur les ETF Bitcoin spot apparaissent souvent lors de phases de stress, de correction ou de forte volatilité.

La série de retraits montre surtout que Bitcoin fait face à une concurrence accrue avec les grands récits d’investissement du moment, mais cela pourrait notamment lui bénéficier en cas de rotation de capitaux ou d'emballement des conflits géopolitiques, où l'utilisation du BTC occupe une place de plus en plus importante.

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Source : SoSoValue

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