7 jours de vente consécutifs pour les ETF Bitcoin spot – le BTC est-il toujours attirant pour les institutions ?

Les ETF Bitcoin spot américains viennent d’enchaîner 7 jours consécutifs de sorties nettes, avec 1,88 milliard de dollars retirés malgré 16,08 milliards de dollars de volumes totaux. Cette série reste rare, pourrait-elle témoigner d'un manque d'intérêt ?

Les ETF Bitcoin spot enregistrent 1,88 milliard de dollars de sorties en 7 jours

Depuis leur lancement en janvier 2024, les ETF Bitcoin spot américains sont devenus l’un des principaux indicateurs de l’appétit institutionnel pour le BTC. Avec près de 57 milliards de dollars d’entrées nettes cumulées, ces produits ont attiré d’importants capitaux et largement soutenu le prix du Bitcoin.

À l’inverse, lorsqu’ils enchaînent les volumes sortants, ils signalent un recul de la demande de la part des investisseurs institutionnels.

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Cette semaine les ETF ont une fois de plus montré leur importance pour le cours du BTC, avec 7 jours de cotation consécutifs en flux nets sortants, participant à son maintien sous les 78 000 dollars.

Évolution des volumes des ETF Bitcoin spot américains

Sur cette période, les ETF Bitcoin spot ont enregistré près de 1,9 milliard de dollars de sorties nettes, tandis que le volume cumulé échangé dépasse 16 milliards de dollars.

Depuis leur lancement en 2024, les ETF Bitcoin spot étatsuniens n’ont connu que 7 autres périodes comparables, dont seulement 2 séquences plus longues, à 8 jours consécutifs. La première au moins d'août 2024, avec 1,19 milliard de dollars de sorties nettes, puis la seconde au mois de février 2025, avec 3,27 milliards de dollars de sorties nettes.

En parallèle de ces retraits, l’iShares Bitcoin Trust ETF de BlackRock, l’IBIT, a lui aussi enregistré d’importants volumes vendeurs.

Une vente de 29,21 millions de parts de l’IBIT, représentant environ 1,3 milliard de dollars, aurait notamment été exécutée autour de 10 h 30 UTC-4, soit 16 h 30 en France. Cette opération a coïncidé avec une baisse rapide du Bitcoin, d’environ 1,5 % en quelques minutes après 16 h 30, heure française.

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Les institutions regardent-elles encore Bitcoin ou préfèrent-elles l'IA ?

Ces retraits ne veulent pas dire que Bitcoin n’intéresse plus les institutions, ils montrent plutôt que, dans le contexte actuel, le BTC ne semble pas être une priorité.

Depuis plusieurs mois, voire années, les capitaux institutionnels semblent davantage tournés vers l’intelligence artificielle, qui concentre une grande partie de l’attention des marchés financiers.

Cette tendance pourrait continuer si plusieurs entreprises très attendues de ce secteur, comme SpaceX, Anthropic ou OpenAI, finissaient par rejoindre les marchés cotés. Même si ces introductions en bourse restent à confirmer, elles pourraient prolonger l’attraction des capitaux vers la tech et l’IA, au détriment d’actifs comme Bitcoin, pourtant lui aussi très lié au secteur technologique.

Pour autant, les volumes sortants des ETF ne doivent pas être interprétés automatiquement comme un signal durablement baissier. Les retraits importants surviennent souvent dans des phases de stress, pendant ou après une correction ou lorsque certains investisseurs réduisent leur exposition en prévention de plus de perte.

À l’inverse, les fortes entrées, lorsqu’elles deviennent très visibles et font la Une, peuvent aussi signaler un excès d’optimisme.

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Quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui l’IA qui occupe le devant de la scène, mais cela ne signifie pas pour autant que Bitcoin ne puisse pas en bénéficier.

Les industriels du minage se tournent de plus en plus vers les infrastructures dédiées à l’IA, rapprochant progressivement ces 2 secteurs, et plusieurs protocoles comme L402 ou Agentic Aqua permettent aux agents IA d’utiliser le Bitcoin en ligne plus facilement que les monnaies fiduciaires. De quoi renforcer la place de Bitcoin comme monnaie native d’Internet, y compris dans un Web de plus en plus automatisé par l’IA.

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Source : SoSoValue

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