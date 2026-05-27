La Monnaie de Paris lance une pièce en or pur avec une version dématérialisée « e-Marianne »

L’or physique s’impose comme une réserve de valeur très appréciée des investisseurs, pas toujours simple à stocker ou à échanger, sauf peut-être sous la forme d’une pièce de monnaie comme les Mariannes récemment créées par la Monnaie de Paris, avec une version numérique disponible. C’est-à-dire ?

La Monnaie de Paris lance « une monnaie d’investissement en or pur »

Depuis la nuit des temps, l'or fascine et excite les convoitises principalement du fait de sa grande rareté qui permet de garantir son prix élevé. Une logique très appréciée des investisseurs qui fait également le succès du Bitcoin, largement présenté comme un or numérique du fait de sa quantité limitée à 21 millions de BTC.

Toutefois, l'or physique se heurte à une réalité quelque peu différente, car il reste difficile de le diviser en unités distinctes utilisables comme une véritable monnaie. De quoi alimenter un récent débat entre Changpeng Zhao et l'anti-Bitcoin Peter Schiff au sujet de la pertinence d'un or tokenisé, afin d'apporter une réponse moderne à cette problématique.

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Un contexte au sein duquel la Monnaie de Paris, un établissement public dédié à l'émission de médailles et de monnaies actif depuis 1775, vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle pièce, le « Marianne or », présentée comme « une monnaie d’investissement en or pur », également appelée « Bullion ».

Selon les informations disponibles, cette pièce est déjà proposée à la vente depuis le 26 mai pour les clients VIP de la Monnaie de Paris, et uniquement à partir du 16 juin pour les autres, avec quatre formats distincts, tous en or pur à 999 millièmes, allant de l’once d’or (31,1 grammes) au dixième d’once d’or (3,11 grammes). Petite nouveauté : une version numérique « e-Marianne Or » est également disponible.

Le « Marianne or » de la Monnaie de Paris

Le Marianne Or est une monnaie en or physique 999 ‰, vendue pour son poids en métal et détenue directement par l’investisseur. Le e-Marianne Or est un Bullion numérique, suivi en ligne, dont la valeur évolue avec le cours de l’or, et pouvant être converti en or physique à tout moment. La première offre privilégie la possession directe, la seconde offre flexibilité et gestion en ligne. Monnaie de Paris

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Une version numérique « e-Marianne Or » gérée en ligne

Selon les informations disponibles, ce « e-Marianne Or » serait la première offre d'investissement dématérialisée en or de ce genre proposée par la Monnaie de Paris, avec une quantité variable en fonction de la demande incluse dans le nombre total de pièces émises fixé à 100 000 unités au total, et une fabrication impliquant une commission de 4 % à 12 % de la valeur de l’objet et 10 euros de frais pour la livraison.

D'un point de vue plus technique, aucune information ne permet de savoir précisément sous quelle forme ces versions numériques existeront, si cela implique une forme tokenisée éventuelle et comment l'institution monétaire parisienne compte les conserver. Des questions posées à la Monnaie de Paris, en attente de réponse...

📰 La tokenisation de l'or pourrait-elle atteindre 15 milliards de dollars cette année ?

Compte tenu du contexte actuel de fuites de données sensibles à répétition, exposant les détenteurs de cryptomonnaies, mais également d'or ou d'armes à feu à des braquages ciblés, cette version numérique pourrait bien séduire certains investisseurs prudents... et confiants dans ce type d'institutions.

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Source : Monnaie de Paris

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