La tokenisation de l'or pourrait-elle atteindre 15 milliards de dollars cette année ?

Alors que les cryptomonnaies entrent dans les sphères financières traditionnelles, l’or prend pour sa part le chemin de la blockchain à l’aide du principe de tokenisation. Une activité de trading désormais disponible de gré à gré pour les institutionnels via Wintermute, pour les tokens PAXG et XAUT.

Wintermute active le trading des tokens PAXG et XAUT adossés à l'or

La tokenisation permet de générer des représentations numériques de divers actifs du monde réel (RWA) directement sur la blockchain, afin de permettre une gestion et une fragmentation simplifiée, tout en offrant une liquidité et des horaires de négociation augmentés.

Une fonctionnalité qui s'applique parfaitement aux métaux précieux comme l'or physique, avec des tokens populaires comme le PAX Gold (PAXG) de Paxos ou le XAUT du leader des stablecoins Tether, dont la dernière innovation consistait il y a peu à introduire une nouvelle unité de mesure, appelée « Scudo ».

Des cryptomonnaies destinées à reproduire le cours de l'or, dont la hausse de 70 % sur l'année écoulée s'impose comme une référence face aux performances désastreuses du Bitcoin (-29 %) sur la même période, même après l'effondrement historique enregistré à la fin du mois de janvier.

Le cours de l'or affiche une hausse de 70 % sur l'année écoulée

Un contexte au sein duquel la société de tenue de marché Wintermute vient d'annoncer l'intégration de ces 2 tokens adossés à l'or, afin de permettre leur trading on-chain - contre les stablecoins USDT et USDC, mais également des monnaies classiques et quelques cryptomonnaies de premier plan - dans des dimensions institutionnelles via son guichet OTC ouvert 24h/24, et 7j/7, à l'aide d'une profondeur de marché importante.

Un marché de l'or tokenisé qui pourrait atteindre 15 milliards de dollars

Une intégration des tokens PAXG et XAUT qui intervient à un moment charnière, selon les experts de Wintermute, puisque le volume des transactions enregistré par l'or tokenisé vient de dépasser pour la toute première fois celui des 5 plus importants fonds négociés en bourse (ETF) appliqués à l'or, avec un total de 126 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre de 2025.

Le volume de l'or tokenisé surpasse celui des principaux ETF sur l'or

De quoi permettre au PDG de Wintermute, Evgeny Gaevoy, d'afficher sa confiance sans faille vis-à-vis de ce marché en pleine expansion, avec un objectif désormais fixé à 15 milliards de dollars au cours de cette année.

Nous voyons l’or enclencher une évolution de ses infrastructures identique à celle qui a permis au marché des changes de devenir le plus important du monde. L’or suit désormais cette trajectoire et nous pensons que le marché de l’or tokenisé va atteindre une valorisation de 15 milliards de dollars en 2026, à mesure que l’adoption institutionnelle s’accélère.

Une évolution très importante, puisque la capitalisation actuelle du marché de la tokenisation de l'or affiche une valeur tout juste supérieure à 5 milliards de dollars, selon les données du site CoinGecko. Ce qui reviendrait à multiplier cette valeur par 3 en tout juste un peu plus de 10 mois.

Source : Wintermute

