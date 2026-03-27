La France rapatrie 129 tonnes d’or depuis les coffres américains

La Banque de France a réalisé une plus-value spectaculaire de 12,8 milliards d’euros grâce à la revente et au rachat stratégique de ses stocks d’or. Derrière ce succès financier se cache une simple standardisation et optimisation économique ou bien est-ce également un choix de souveraineté nationale ?

Une opération juteuse : près de 13 milliards d'euros de bénéfices

Vous savez à quoi correspond 12,8 milliards d'euros ? Et bien ce nombre c'est la plus-value extraordinaire réalisée par la Banque de France (BdF) réalisée ce mardi 24 mars.

Mais alors me direz-vous, comment a-t-elle réussi ce tour de passe-passe ? Depuis 2005, la Banque centrale française s'efforce de remplacer progressivement ses anciens lingots d'or par de nouvelles briques dorées rutilantes.

Pour ce faire, la BdF fait fondre certaines de ses barres d'or en réserve pour en fabriquer de nouvelles avec un taux de pureté supérieur ou égal à 99,5 % de pureté. Ce pourcentage correspond aujourd'hui aux standards modernes les plus élevés en matière de conservation de l'or.

🏆 Voici le top 5 des meilleures plateformes pour acheter de l'or en ligne

Suivant cette stratégie, l'institution rencontrait quelques difficultés avec ses 129 tonnes d'or stockées au sein de la Réserve fédérale américaine. Effectivement, cette dernière ne souhaitait ni les faire fondre aux États-Unis, ni les rapatrier en Europe en raison du coût faramineux de l'opération.

À chaque problème sa solution, la BdF s'est donc contentée de vendre ce stock d'or et de le racheter en Europe. Cette opération lui a ainsi permis d'enregistrer un bénéfice de 12,8 milliards d'euros grâce aux variations du prix.

Cette bonne affaire est le résultat de 26 opérations distinctes qui se sont étalées de juillet 2025 à janvier 2026.

Cette cession a évité une deuxième année de perte à la BdF puisque les 8,1 milliards d'euros de bénéfices nets sur l'année 2025 (dus en grande partie à cette opération) viennent effacer les pertes de 7,7 milliards d'euros sur l'année précédente.

La taille du bilan de l'institution a également augmenté en raison de l’appréciation du cours de l’or de 46 % en 2025. Cette hausse s'est traduite par une augmentation de 91 milliards d’euros de la valeur des avoirs en or détenus par la Banque de France.

Découvrir les portefeuilles Trezor pour sécuriser vos cryptos

Stocker sa valeur chez soit : un gage d'autonomie

Par cette opération, la quantité d'or de la France reste inchangée et s'élève toujours à un volume total de 2 437 tonnes.

Si l'on en croit les mots de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la BdF, ce remplacement des stocks américains par des stocks nationaux n'a pas été motivé par des considérations politiques.

Effectivement, ce mouvement serait la réponse à un audit interne datant de 2024. Ce dernier recommandait de finaliser cette standardisation des 5 % d'or français détenu aux États-Unis.

🤔 Dans l'actualité - L'or perd 30 % face à Bitcoin – Devient-il une réserve de valeur en pleine guerre ?

La qualité de l'or européen serait donc la principale motivation derrière ce mouvement qui pourrait être interprété comme une stratégie de souveraineté.

En effet, dans un contexte géopolitique instable et une nouvelle définition du partenariat stratégique établi entre les Américains et les Français, rapatrier son or à la maison n'est pas complètement dénué de sens.

Comprenez ce que vous voulez, mais cet épisode vous rappellera probablement cette maxime « not your keys, not your coins ». Posséder directement sa valeur offre une indépendance que ne procure pas sa gestion par un intermédiaire de confiance.

Acheter de l'argent physique avec Bitpanda

Source : Les Echos

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.