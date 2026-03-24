L'or perd 30 % face à Bitcoin – Devient-il une réserve de valeur en pleine guerre ?

Le ratio BTC/or rebondit de 30 %, passant de 12,75 à plus de 16 onces par Bitcoin. Dans le même temps, l'or a perdu 21 % depuis son sommet historique de janvier 2026 et vient d'entrer officiellement en bear market.

le 24 mars 2026 à 18:00.

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Marius Off-Chain

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En 1 mois, Bitcoin regagne 30 % face à l'or alors que le métal entre en bear market

Pendant toute l'année 2025, l'or avait dominé le cours du Bitcoin. Parti de 2 700 dollars l'once au mois de décembre 2024, le métal avait progressé de plus de 100 % pour atteindre un sommet historique de 5 600 dollars en janvier 2026.

La hausse du métal jaune a essentiellement été portée par une demande soutenue des banques centrales, 254 tonnes nettes achetées sur les 10 premiers mois de 2025, et par des ETF or ayant attiré 77 milliards de dollars de flux nets sur l'année.

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Alors que le prix du BTC, lui, consolidait autour des 100 000 dollars puis chutait suite à son ATH à 126 000 dollars, le ratio BTC/or est passé de 40,77 onces par Bitcoin au mois de décembre 2024 à un point bas de 12,75 onces début mars 2026, soit une chute de 69 %.

bitcoin-or-prix-correlation

Cours du Bitcoin comparé à l'once d'or

 

Depuis le début du conflit américano-iranien fin février, l'or a perdu plus de 20 % depuis son ATH, tombant sous les 4 500 dollars l'once, effaçant sa poussée du début d'année et franchissant officiellement le seuil technique d'un bear market. Néanmoins, cette baisse face au dollar pourrait n'être qu'une correction temporaire, une perte de 1/5 de son prix n'assure pas une continuation de la chute.

Morgan Stanley tente d'expliquer cette baisse, selon la banque, certains États pourraient vendre leurs réserves aurifères pour financer les surcoûts liés à la guerre, notamment liés à la flambée du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril.

Dans le même temps, Bitcoin a tenu les 70 000 dollars et rebondi de 5 % en ce début de semaine, notamment grâce à l'annonce par Donald Trump d'une pause de 5 jours sur les frappes contre les infrastructures iraniennes, faisant espérer une amélioration de la situation entre les USA et le régime iranien.

Le ratio BTC/or dépasse désormais 16 onces par Bitcoin, soit un rebond de 30 % en un mois. Certains investisseurs estiment que, parce qu'il est en baisse depuis plusieurs mois déjà, le Bitcoin aurait pu avoir « digéré » la situation et pourrait, dans le cas d'une stabilisation du conflit, attirer les investisseurs grâce à sa récente résilience.

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Bitcoin s'impose-t-il comme réserve de valeur là où l'or recule ?

La corrélation entre le Bitcoin et l'or est tombée à -0,9 au mois de mars selon les données CryptoQuant, son niveau le plus bas depuis fin 2022.

À l'époque, Bitcoin touchait un creux à 15 600 dollars avant d'entamer un bull market de plus de 2 ans le menant au-delà des 100 000 dollars. Le ratio BTC/or, en recul de 61 % depuis son ATH de décembre 2024, s'approche des niveaux les plus bas observés : -86 % en 2014, -83 % en 2018, -76 % en 2022.

📰 À lire également dans l'actualité – Bitcoin menacé d'extinction ? Les mineurs perdent 17 000 dollars par BTC

En bref, il est trop tôt pour affirmer que le Bitcoin est enfin majoritairement considéré par le marché comme une réserve de valeur.

Bien que ce récent rebond permette de retrouver espoir quant à une prochaine fin de bear market, l'or reste, et restera probablement pour toujours, la réserve par excellence et le BTC a encore beaucoup à prouver avant de prétendre le concurrencer sérieusement.

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Source : TradingView

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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