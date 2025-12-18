Bitcoin décroche face à l’or : Le BTC chute de 50 % et atteint un plus bas de 2 ans

En un an, le Bitcoin a perdu 50 % de sa valeur face à l’or, ramenant le ratio BTC/or à son niveau de fin 2023. Une chute brutale qui reflète non pas un effondrement du Bitcoin, mais une envolée de l’or en 2025, soutenue par les banques centrales et les ETF.

L’or surclasse le Bitcoin en 2025 et efface 2 ans de domination numérique

Après avoir atteint un sommet historique face à l’or au moi de décembre 2024, le cours du Bitcoin a vu son avantage s’éroder.

En l’espace d’un an, le ratio BTC/or est passé de 40,77 le 17 décembre 2024 à 19,87 onces d’or par Bitcoin aujourd'hui, effaçant sa progression et retrouvant les niveaux du mois de décembre 2023, soit une chute de 50 %.

Ce recul ne reflète pas un effondrement du prix du BTC en dollars, qui reste plus haut que son sommet de 2021, mais bien d'une surperformance de l’or en 2025.

Cours du BTC face à l'or depuis 2023

Alors que le Bitcoin a consolidé, l’or s’est envolé de plus de 65 % au cours de cette année, dépassant les 4 300 dollars l’once, porté par une demande acheteuse des banques centrales et des ETF or, dans un climat mondial marqué par l’incertitude et les tensions géopolitiques entourant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Côté Bitcoin, le sommet atteint au mois de septembre 2025 a été en réalité un « bull trap », c'est-à-dire un piège haussier où les vendeurs profitent de l'effet FOMO pour prendre profit. Ce phénomène est visible grâce aux volumes des ETF Bitcoin spot dont la somme des actifs sous gestions a chuté de 164 à 115 milliards de dollars depuis le sommet sur BTC à 126 000 dollars.

Ce retournement du ratio BTC/or montre que l’or a pleinement joué son rôle d’actif refuge en 2025, alors que Bitcoin peine encore à le rejoindre dans la catégorie des valeurs de protection à la volatilité des marchés risqués.

Banques centrales et ETF : moteurs de la ruée vers l’or en 2025

En 2025, les banques centrales ont été les principaux acheteurs d’or à l’échelle mondiale. Sur les 10 premiers mois de l’année, leurs achats nets ont dépassé 254 tonnes, confirmant leur stratégie de réallocation à long terme des réserves en faveur du métal jaune, encore perçu comme l'actif refuge par excellence.

La Banque nationale de Pologne s’est démarquée en tête du classement, ajoutant 83 tonnes à ses réserves officielles. Des mouvements qui illustrent une volonté stratégique claire : renforcer la résilience de son système monétaire face à l’instabilité géopolitique croissante, notamment dans un contexte pouvant fragiliser l’euro et les autres monnaies européennes.

En parallèle, les fonds indiciels (ETFs) adossés à l’or ont connu d'importants volumes entrants. En 2025, ces fonds ont attiré 77 milliards de dollars de volumes nets entrants, portant leurs réserves totales à un record historique de 3 932 tonnes d’or détenues.

À titre de comparaison, les ETFs Bitcoin spot ont eux aussi enregistré une importante activité. Malgré une phase de consolidation du prix du BTC au second semestre, plus de 23 milliards de dollars de flux nets ont été injectés dans ces fonds, faisant passer la valeur de les Bitcoins sous gestions de 35,2 à 52 milliards de dollars, soit une hausse de 47 % sur l’année.

Source : Gold ETF, Banques centrales, TradingView

