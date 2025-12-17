L'adoption du Lightning Network, le layer 2 Bitcoin, atteint un nouveau record et défie les critiques

Le Lightning Network continue de s'étendre. La capacité des canaux publics atteint un nouveau record, dépassant les 5 600 BTC, malgré une baisse marquée du nombre de canaux. Un signal fort de l’adoption de Bitcoin comme moyen de paiement.

Le réseau Lightning continue son adoption : lentement, mais surement

Le réseau Lightning, solution de paiement instantané et peu coûteuse construite au-dessus de Bitcoin, vient d’atteindre un nouveau sommet : la capacité des canaux publics dépasse désormais 5 633 BTC, soit près de 500 millions de dollars.

Un record historique qui confirme la dynamique d’adoption continue de Bitcoin comme moyen de paiement. Toutefois, on observe également ce qui semble être une centralisation progressive du réseau.

Évolution du nombres de canaux publics du Lightning Network et de leur capacités

Tout d’abord, il est important de rappeler que la majorité de l’adoption du réseau Lightning, matérialisé par l’ouverture de nouveaux canaux et nœuds, se fait en réalité de manière privée, c’est-à-dire hors des données on-chain.

Par conséquent, les métriques disponibles pour mesurer l’adoption du Lightning Network sont partielles et potentiellement trompeuses. Toute la vague d’adoption récente par les utilisateurs particuliers, amorcée il y a 1 ou 2 ans, échappe largement aux outils de mesure traditionnels.

De plus, en raison de la complexité relative de la gestion des canaux, une part importante de cette adoption passe par des tiers de confiance comme les portefeuilles custodials Wallet of Satoshi ou Blink, ainsi que par des solutions intégrant Lightning via le réseau Liquid, comme les portefeuilles BULL ou Aqua, qui simplifient l’expérience utilisateur en n'exigeant que la gestion d’une clé privée.

Du côté des données publiques, on observe une forte baisse du nombre de canaux publics, passé de 82 000 en 2022 à 42 000 aujourd’hui, tandis que leur capacité totale augmente. Cela indique une concentration croissante de la liquidité dans un nombre plus restreint de canaux.

Évolution du nombre de noeuds Lightning publics

En parallèle, le nombre de nœuds publics, lui, est en hausse, avec une croissance de 32 % depuis le mois de novembre 2024, passant de 11 900 à plus de 17 500 nœuds aujourd’hui, se rapprochant ainsi de ses plus hauts historiques, contredisant les soupçons de centralisation.

Enfin, même si les liquidités du réseau Lightning venaient à se concentrer entre les mains d’un petit nombre de nœuds, ces derniers ne pourraient ni censurer totalement les paiements ni voler les fonds, puisque chaque canal reste sécurisé par une clé privée détenue par chacun des 2 pairs dont les fonds peuvent être unilatéralement retirés on-chain.

La loi de Gresham empêche-t-elle Bitcoin d'accéder le statut de moyen d'échange ?

Certains détracteurs de Bitcoin soutiennent que le BTC ne pourra jamais être adopté comme monnaie du quotidien, notamment à cause de la loi de Gresham.

Celle-ci défend que « la mauvaise monnaie chasse la bonne », c'est-à-dire lorsqu’un individu détient à la fois une monnaie faible et une monnaie forte, il aura tendance à dépenser la faible et à conserver précieusement la forte, sans jamais l’utiliser. Appliqué à un Bitcoiner européen, cela signifierait qu’il préférera toujours dépenser ses euros et garder ses Bitcoins.

Cependant, la loi de Gresham ne s’applique véritablement que dans un contexte d'obligation de l'État, lorsque l’acceptation de la monnaie faible est imposée par son statut de cours légal. En effet, lorsque nous sommes obligé par la loi d'accepter cette monnaie, c'est celle-ci que nous avons en poche prêt à être dépensé.

Mais, lorsque la confiance dans cette monnaie s’effondre, sous l’effet de l'inflation, d’une défiance envers le système bancaire, ou d’un risque de défaut de l’État émetteur, les acteurs économiques se tournent naturellement vers des alternatives monétaires plus fortes.à

Même sans effondrement global de la monnaie, dès lors qu’un acteur économique a la possibilité d’accepter des paiements en monnaie forte, il aura naturellement tendance à la privilégier.

Il pourra même désinciter l’usage de la monnaie faible en y appliquant un coût supplémentaire, comme cela se pratique déjà dans certains pays d’Asie où les paiements par carte bancaire entraînent des frais supplémentaires.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, prenez l’exemple de l’Argentine, où la population confrontée à une forte inflation s’est naturellement tournée vers le dollar, perçu comme forte par rapport au peso. Ou encore celui du Nigéria, où la population a rejeté le naira numérique au profit d’alternatives comme le Bitcoin, les stablecoins ou le dollar, fuyant la monnaie faible imposée par l’État.

Dans ce cadre, accepter des paiements et gérer sa trésorerie en monnaie forte devient un moyen de thésaurisation : un moyen de conserver de la valeur tout en restant liquide.

C’est un phénomène que l’on observe déjà, tant chez les particuliers que chez les entreprises, et même certains États, qui choisissent d’épargner en Bitcoin, et de l’utiliser pour payer dès que cela est possible.

Cette dynamique renforce le rôle de Bitcoin non seulement comme réserve de valeur, mais aussi comme monnaie fonctionnelle dans l’économie réelle, revenant à un système d'étalon or abandonné au cours du siècle dernier à cause de limitation technologique dont Bitcoin peut s'émanciper grâce au Lightning Network.

