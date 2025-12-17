Le Bhoutan va investir 10 000 BTC dans sa nouvelle ville dédié à la méditation et au Bitcoin

Le royaume du Bhoutan mobilise 10 000 BTC, soit près d’un milliard de dollars, pour construire une ville tournée vers la méditation, les énergies propres et l’innovation. Ce projet s’appuie sur une stratégie énergétique durable et l’intégration progressive du Bitcoin et de son minage dans l’économie nationale.

Le Bhoutan mise sur le Bitcoin pour financer une ville durable et spirituelle

Le gouvernement du royaume du Bhoutan a récemment annoncé vouloir investir 10 000 Bitcoins, soit 864 millions de dollars au cours actuel, pour soutenir le développement de sa nouvelle ville : Gelephu Mindfulness City (GMC).

Cette nouvelle ville ambitionne de devenir un modèle de durabilité, fondé sur la « pleine conscience », les technologies et le respect de l’environnement. Elle sera alimentée par l’excédent d’énergie hydroélectrique du pays, déjà utilisé depuis plusieurs années pour miner du Bitcoin. Les fonds engagés ne serviront pas uniquement à construire des infrastructures, mais devraient aussi permettre de créer des emplois, de développer les compétences locales en technologie et en finance, ainsi qu'attirer des partenaires internationaux.

Carte du Bhoutan

Le Bhoutan est aujourd’hui le pays dont les réserves de Bitcoin sont les plus importantes en proportion de son produit intérieur brut : plus de 11 200 BTC, soit environ 22,5 % de son PIB, pour une valeur avoisinant le milliard de dollars. Il se classe ainsi au 4e rang mondial des États détenteurs de Bitcoin, devant même le Salvador, qui a pourtant adopté le BTC comme monnaie légale en 2021.

Le royaume a pu constituer ce pactole grâce à ses importants excédents d’énergie hydroélectrique, exploités depuis plusieurs années. Ce n’est toutefois qu'au mois de septembre 2024 que l’existence de cette réserve a été révélée, mettant davantage en lumière le rôle que peut avoir le minage de Bitcoin dans la valorisation des surplus énergétiques et le développement des énergies renouvelables.

Le pays a également lancé le TER, un token adossé à l’or, et intègre déjà les paiements en crypto dans le tourisme et le commerce.

Pourquoi le projet du Bhoutan pourrait réussir là où la Bitcoin City salvadorienne peine

Ce projet de ville fondé sur le Bitcoin et le minage n’est pas sans rappeler la Bitcoin City annoncée en 2021 par le président salvadorien Nayib Bukele.

Cependant, le chantier de cette ville ambitieuse a été largement ralenti, relégué derrière d’autres priorités nationales telles que la sécurité, l’éducation ou la constructions d'autres infrastructures. Des projets comme la rénovation d’un port ou la construction de voies rapides sont désormais jugés plus urgents pour préparer le terrain.

L’un des principaux obstacles reste la question énergétique : la Bitcoin City doit être alimentée par des centrales géothermiques utilisant l’énergie du volcan voisin. Or, ces installations sont coûteuses à construire et nécessitent plusieurs années de développement avant d’être opérationnelles.

À l’inverse, le Bhoutan bénéficie déjà de surplus énergétiques issus de ses centrales hydroélectriques, ainsi que des ressources financières nécessaires pour soutenir la construction de Gelephu Mindfulness City.

Source : GMT, Linkedin

