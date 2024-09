Le Bhoutan détient 750 millions de dollars en Bitcoin, représentant un quart de son PIB

Le Bhoutan s'est imposé comme un acteur important dans l'écosystème Bitcoin, avec des réserves estimées à 750 millions de dollars, représentant environ un quart de son PIB. Le Bhoutan s'inscrit ainsi dans la théorie des jeux, où la course à l’adoption de Bitcoin devient un élément clé pour maximiser les bénéfices économiques à long terme.

Le Bhoutan adopte Bitcoin et son minage

Bitcoin est une monnaie rare que de plus en plus d'utilisateurs veulent se partager. C'est cet équilibre entre son offre limitée et une demande croissante qui pousse le prix du BTC à la hausse. Certaines entreprises comme MicroStrategy, Tether, et Tesla l'ont bien compris, en intégrant cette monnaie dans leur trésorerie.

Des États, tels que l'Ukraine, ont également reçu des dons en Bitcoin, notamment lors de l'invasion russe. Par ailleurs, des pays comme les États-Unis et la Chine détiennent chacun près de 200 000 BTC, soit environ 12 milliards de dollars, principalement issus de saisies judiciaires.

Récemment, Arkham Intelligence a révélé que le Bhoutan détenait plus de 13 000 BTC, d'une valeur de 760 millions de dollars. Contrairement aux États-Unis et à la Chine, qui ont acquis leurs réserves de Bitcoin via des saisies judiciaires, le Bhoutan a accumulé cette quantité grâce au minage.

Malgré les critiques affirmant que le minage de Bitcoin est polluant, c'est en réalité l'inverse, le minage de Bitcoin devient un outil indispensable pour la transition écologique.

En effet, le minage n'est rentable qu'en utilisant de l'énergie à bas coût, ce qui le rend utile pour les centrales à énergie renouvelable qui produisent de l'électricité même lorsque la demande est faible.

Le Bhoutan semble avoir saisi cette opportunité, exploitant le minage de Bitcoin pour développer ses infrastructures énergétiques, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. D'après les Nations Unies, le Bhoutan dispose d'un potentiel énergétique de 30 000 MW, dont 23 760 MW ont été identifiés comme techniquement exploitables.

De plus en plus de pays tirent parti du minage de Bitcoin

Ainsi, le Bhoutan est aujourd'hui le pays détenant la plus grande quantité de Bitcoins par rapport à son produit intérieur brut (PIB). Avec le 161e PIB au monde estimé à 3,11 milliards de dollars en 2024, le royaume possède 24 % de cette valeur en BTC.

De même, le Salvador a suivi une trajectoire similaire. Depuis que le Bitcoin a été adopté comme monnaie légale aux côtés du dollar en 2021, le gouvernement de Nayib Bukele a utilisé le BTC pour dynamiser son économie.

La loi Bitcoin a non seulement attiré des touristes curieux de cette adoption, mais a aussi permis au Salvador de diversifier ses réserves en les plaçant dans une monnaie résiliente, tout en exploitant ses ressources d’énergie géothermique pour le minage.

D'autres pays, comme l'Islande, le Japon, le Canada et le Kenya, tirent également parti de leurs surplus d'énergie renouvelable pour miner du Bitcoin, générant des revenus tout en renforçant l'intégration des énergies vertes dans leurs systèmes énergétiques.

Sources : Arkham Intelligence, Nations unies

