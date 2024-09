MicroStrategy va émettre 700 millions de dollars d'obligations pour acheter du Bitcoin (BTC)

Lundi, MicroStrategy a annoncé une nouvelle émission d’obligations à hauteur de 700 millions de dollars, qui financera en partie l’achat de nouveaux BTC. Faisons le point sur ces chiffres.

MicroStrategy lance une 3e émission d’obligations pour acquérir du Bitcoin

Après avoir effectué 2 émissions d’obligations cette année ayant notamment servi à investir encore plus dans le Bitcoin (BTC), MicroStrategy a annoncé lundi une nouvelle levée de dette à hauteur de 700 millions de dollars. Là encore, l’objectif final est d’augmenter cette fameuse trésorerie de bitcoins, qui s’élève aujourd’hui à 244 800 unités.

Avant cela, les fonds levés permettront de rembourser une précédente dette, et le surplus sera investi en BTC :

MicroStrategy a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour racheter la totalité du montant principal global de 500,0 millions de dollars des billets garantis de premier rang à 6,125 % de MicroStrategy échéant en 2028 (les « billets garantis de premier rang ») et d’utiliser tout solde du produit net pour acquérir des bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l’entreprise.

L’intérêt de cette manœuvre est, entre autres, que cela libérera un peu plus de 69 000 BTC utilisés en garantie de la dette en question.

Cette fois encore, ces obligations s’adressent à des investisseurs institutionnels et pourront être converties en actions de classe A. Par ailleurs, un montant d’obligations supplémentaire de 105 millions de dollars pourra être proposé aux souscripteurs initiaux à l’issue de l’offre initiale.

En outre, ces obligations arriveront à échéance le 15 septembre 2028, et MicroStrategy pourra les racheter à partir du 20 décembre 2027. De plus, les intérêts seront payés les 15 mars et 15 septembre de chaque année.

De son côté, l’action MSTR a cédé 4,91 % sur la séance de lundi pour atteindre 134,53 dollars par action. En parallèle, le BTC a perdu 0,5 % sur 24 heures et s’échange désormais à 58 154 dollars.

Source : MicroStrategy

