Strategy a maintenant plus de 500 000 bitcoins avec ce nouvel achat

Alors que Strategy a dévoilé l'achat de plus de 6 900 bitcoins cette semaine, sa trésorerie dépasse maintenant les 500 000 BTC. Retour sur ces chiffres fous.

Strategy achète plus de 6 900 bitcoins

Si les achats récurrents de bitcoins par Strategy n’ont maintenant plus rien d’inédit, l’entreprise a toutefois dépassé un cap majeur, après l’annonce d’un nouvel investissement.

Et pour cause, la trésorerie Bitcoin (BTC) de l’entreprise dépasse désormais les 500 000 unités, soit plus de 2,5 % de l’offre actuelle :

En date du 23 mars 2025, la Société et ses filiales détenaient un total d’environ 506 137 bitcoins, qui ont été acquis à un prix d’achat global d’environ 33,7 milliards de dollars et à un prix d’achat moyen d’environ 66 608 dollars par bitcoin, frais et dépenses compris.

Entre le 17 et le 23 mars, Strategy a donc investi dans 6 911 nouveaux BTC, le tout pour un prix moyen unitaire de 84 529 dollars, soit un peu plus de 584 millions de dollars.

Afin de financer cet achat, l’entreprise a notamment vendu l’équivalent de 592,6 millions de dollars d’actions MSTR.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le titre a d’ailleurs clôturé la journée de lundi à 335,72 dollars l’unité, en hausse de 10,43 %. Ainsi, cela correspond à un rebond de 45 %, depuis le point bas causé par l’importante chute sur laquelle nous sommes revenus récemment :

Cours de l’action MSTR en données journalières

Désormais, Strategy est capitalisée à 87,44 milliards de dollars en bourse, tandis que sa réserve Bitcoin se chiffre à près de 44 milliards de dollars. De son côté, le prix d’un bitcoin est actuellement de 86 900 dollars, en baisse de 0,4 % sur 24 heures.

Source : SEC

