Au cœur de la tempête, Michael Saylor veut lever 21 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin

Alors que le marché des cryptomonnaies prend la direction du sous-sol, il y a un capitaine qui n’abandonne pas son navire : le bien nommé Michael Saylor.

En plein bain de sang, le PDG de Strategy (anciennement MicroStrategy) double la mise dans son pari sur le Bitcoin. Alors même que son entreprise est déjà celle qui en possède le plus parmi les entités privées.

En effet, elle détient 499 096 Bitcoins, pour une valeur de 41,2 milliards de dollars au cours actuel. Le prix d’achat de cette montagne d’or numérique fut de 33,1 milliards de dollars, soit un prix moyen de 66 423 dollars par Bitcoin.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Alors que le prix du Bitcoin descend en dessous des 80 000 dollars, et se rapproche dangereusement du prix auquel Michael Saylor sera en perte, ce dernier vient d’annoncer un plan géant d’émission d’actions pour lever 21 milliards de dollars, dans le but, entre autres, d’acheter du Bitcoin.

Si ce plan devait se dérouler sur un an, 21 milliards représenteraient entre 100 et 150 % de l'ensemble des Bitcoins miné dans l'année.

Cette opération est baptisée ATM Program, et voici le plan : Strategy va émettre et vendre des actions particulières, des « 8% Series A Perpetual Strike Preferred Stock ».

Si vous n’êtes pas bilingue en finance, cela correspond à :

Pour atteindre 21 milliards de dollars, Michael Saylor va donc émettre un grand nombre d’actions de ce type. Ces nouvelles actions vont venir diluer la valeur et faire chuter le prix. Pour éviter de provoquer un krach sur son stock, le PDG de Strategy rassure : la vente se fera « de manière disciplinée et sur une large période de temps. »

Ce plan très ambitieux vient confirmer la détermination de Michael Saylor. Mais avant de récolter les fruits de cet ATM Program, il va devoir traverser la tempête actuelle.

Le Bitcoin a récemment atteint 76 600 dollars, le plus bas niveau depuis novembre 2024. Autrement dit, l’or numérique a effacé tous les gains gagnés suite à l’euphorie de l’élection de Donald Trump.

Dans ce contexte, le modèle de Strategy fait face à un test de confiance. Pour que cette entreprise soit réellement en difficulté, 2 conditions sont nécessaires :

La vente de ces actions « Series A » sera donc test sur la capacité de Strategy à se refinancer.

Pour rappel, le but des Bitcoin Treasury Companies, comme Strategy ou The Blockchain Group, est le suivant :

Ces entreprises cherchent à augmenter le nombre de Bitcoins par action. Même si la valeur des actions est diluée par une émission, si cette dernière permet d’acheter suffisamment de Bitcoin, alors l’opération est un succès.

On cherche à optimiser le ratio nombre d’actions / nombre de Bitcoin détenus.

Ce rapport entre le nombre d’actions et le nombre de Bitcoins détenus est appelé le Yield. Les conditions particulièrement favorables de 2024 ont permis à Strategy d’avoir un yield de 74 % cette année-là. En revanche, pour 2025, l’entreprise table sur un yield de « seulement » 15 %.

Pour l’instant, le prix de l’action MSTR de Strategy est en chute libre : elle perd 16 % sur la dernière séance, malgré cette annonce. Reste à savoir si c’est le bon moment d’acheter ou simplement le début de la fin.

