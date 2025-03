Le « MicroStrategy français » lève 600 Bitcoins, une première historique !

Une première mondiale. The Blockchain Group vient d’entrer dans l’histoire. La première Bitcoin Treasury Company d’Europe vient de réaliser une levée de fonds record de 48,6 millions d’euros. Mais un détail fait toute la différence : cette levée n’a pas eu lieu en euro, mais directement en Bitcoins.

Pour rappel, The Blockchain Group mène une stratégie de Bitcoin Treasury Company, c’est-à-dire que la société lève du capital pour accumuler du Bitcoin. Un modèle qu’on retrouve chez Strategy (anciennement MicroStrategy) de Michael Saylor.

En levant directement du Bitcoin, Alexandre Laizet, Directeur Général Délégué et Directeur de la Stratégie Bitcoin, réalise un tour de force : augmenter considérablement le nombre de Bitcoins par action avec une dilution presque inexistante en comparaison.

De plus, en levant directement des Bitcoins, Alexandre Laizet élimine totalement les risques de défaut liés à l’émission d’obligations convertibles en action.

💡 Suivez notre guide pour acheter rapidement et facilement du Bitcoin (BTC)

Avec cette levée, The Blockchain Group multiplie par 15 le nombre de Bitcoins sur son bilan, tout en n’augmentant son nombre d’actions émises et à émettre que par un facteur 2. Une dynamique que souligne Alexandre Laizet :

Grâce à une prime de conversion significative et à l’utilisation d’environ 95 % du montant levé pour l’acquisition et la détention perpétuelle de Bitcoin, cette émission d’obligations convertibles contribue à accroître le nombre de Bitcoins par action »

L’opération a attiré un pool d’investisseurs stratégiques reconnus dans l’écosystème Bitcoin, dont Fulgur Ventures, Adam Back, UTXO Management, Ludovic Chechin-Laurans et TOBAM.

Ludovic Chechin-Laurans, actionnaire et administrateur de la société, salue cette avancée :

En émettant des obligations convertibles souscrites et remboursables en Bitcoin, The Blockchain Group innove avec un modèle qui aligne parfaitement ses actifs et ses passifs en BTC.