La Bitcoin Treasury Capital B veut augmenter son capital pour « une capacité maximale de 5 milliards d’euros »

Alors que le BTC reprend la direction des 70 000 dollars, la Bitcoin Treasury française, Capital B, annonce sa volonté de procéder à une augmentation de capital pour « une capacité maximale de 5 milliards d’euros ». Une opération accompagnée de la possibilité d’émettre 100 milliards d’euros de titres de créances. On fait le point…

Capital B souhaite augmenter son capital et émettre des titres de créances

Le manque actuel de performances du Bitcoin s'impose comme une donnée problématique pour les sociétés dont la trésorerie se concentre sur l'accumulation des BTC, au point de pousser certaines d'entre elles à revoir leurs ambitions, comme dans le cas de la française The Bitcoin Society (TBSO) qui vient de jeter l'éponge à la mi-mai.

Toutefois, ce niveau de prix peut également représenter une opportunité à saisir, surtout dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital menée par la société (également française) Capital B, avec un objectif qui revendique « une capacité maximale de 5 milliards d’euros ».

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Une procédure inscrite dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire actuellement soumise au vote de ses actionnaires, avec comme second volet associé - en parallèle de la validation plus ordinaire de ses comptes pour l'exercice 2025 - l'ouverture d'une capacité d'émission de 100 milliards d’euros de titres de créances (au maximum).

Le but de cette opération ? « Accélérer sa stratégie d'accumulation de Bitcoin ». À titre d'information, l'entreprise détient actuellement un stock de 3 139 BTC (un peu moins de 220 millions de dollars à son cours actuel), selon les données de son site Internet officiel.

Les votes des actionnaires restent ouverts jusqu'au 16 juin 2026 à 15h00.

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Un risque de dilution compensé par le nombre de sats par action ?

Bien évidemment, cette opération pose une question essentielle au sujet de la dilution inévitable qu'elle met en place pour les actionnaires déjà positionnés sur l'action ALCPB (CPTLF sur le marché américain), surtout si l'on considère que cela implique d'ajouter « un maximum de 125 milliards d'actions » supplémentaires aux 395 millions d'unités déjà existantes.

Une inquiétude formulée sur le réseau X, à laquelle le directeur de la stratégie Bitcoin de Capital B, Alexandre Laizet, répond en expliquant que cela s'accompagne d'un « objectif d'augmenter le nombre de sats par action sur une base totalement diluée dans le temps », qui pourrait offrir une compensation suffisante.

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Cette autorisation constitue uniquement une capacité maximale. Elle permet à la société d'accélérer le déploiement de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, en tenant compte du fait que l’adoption du Bitcoin et l’ampleur des marchés qui lui sont associés pourraient, à tout moment, largement dépasser les niveaux observés aujourd’hui. Alexandre Laizet

Cette opération fait bien évidemment écho à la gestion du même type mise en place par le leader mondial des Bitcoin Treasuries, Strategy. Un mastodonte qui détient actuellement 843 706 BTC, mais dont le stock pourrait bien baisser, suite à la récente revente de 32 BTC en fin de semaine dernière.

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Source : Communiqué de presse

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