La situation actuelle du marché crypto s'impose comme une véritable période de sélection naturelle pour les Digital Asset Treasuries (DAT) les moins résistantes. Dernier exemple en date : la société Cango - récemment implantée dans le minage de Bitcoin - vient de vendre plus de 50 % de son stock de BTC pour financer sa transition vers l’IA.

La Bitcoin Treasury Cango vend plus de 50 % de son stock de BTC

La question s'imposait déjà comme une évidence au moment où le nombre de Digital Asset Treasuries explosait un peu partout dans le monde : comment ces sociétés cotées en bourse devenues des spécialistes de l'accumulation de cryptomonnaies allaient-elles résister à la prochaine baisse importante du marché ?

Une interrogation d'autant plus légitime que même le leader mondial du secteur, et premier détenteur de Bitcoin au monde, Strategy, fait actuellement face à des vents contraires importants, avec des pertes estimées à 17,3 milliards de dollars qui n'empêchent pas son action de tenter de rebondir sur l'espoir d'un point bas du prix du BTC.

Dans ce contexte compliqué, les sociétés les plus fragiles commencent les unes après les autres à envisager de nouveaux changements stratégiques afin d'abandonner le secteur crypto pour des horizons jugés plus favorables, comme dans le cas de la plateforme de services automobiles Cango, récemment spécialisée dans l'extraction et l'accumulation de Bitcoin.

En effet, cette Bitcoin Treasury en place depuis fin 2024 vient d'annoncer la vente de 4 451 BTC - plus de 50 % de son stock - pour un montant estimé à 305 millions de dollars, afin de « rembourser partiellement un prêt garanti par Bitcoin ».

Une opération qui s'impose déjà comme « la 4e vente la plus importante de tous les temps pour une DAT », selon le fondateur du fonds d'investissement Capriole, Charles Edwards, alors que le cours de son action s'effondre de 80 % sur l'année écoulée.

L'action de la société Cango s'effondre de 80 % sur l'année écoulée

Financer une transition du Bitcoin vers l'IA

Selon les termes du communiqué de presse officiel publié par la société Cango, cette vente s'inscrit dans le cadre d'un « désinvestissement d'une partie de ses avoirs en Bitcoin (...) afin de renforcer son bilan et réduire l'effet de levier financier ».

Le but de l'opération ? Augmenter la capacité de Cango pour « financer [son] expansion stratégique dans l'infrastructure informatique de l'IA ». Une implantation dans le domaine de l'informatique haute performance qui devrait « tirer parti de ses capacités d'infrastructure établies en matière d'informatique et de gestion de l'énergie » jusque-là dédiées au minage de Bitcoin.

La cession partielle des avoirs en Bitcoin de la Société souligne l’importance stratégique du renforcement du bilan afin de financer de nouvelles initiatives de croissance. Cango reste engagée dans ses activités de minage, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’économie minière et la recherche d’un équilibre optimal entre le hashrate et l’efficacité opérationnelle. Cango

Afin de mener à bien cette nouvelle transition, la société Cango annonce également la nomination de Jack Jin - spécialiste des systèmes GPU et plateformes informatiques évolutives - au poste de directeur technologique (CTO) de son tout nouveau secteur d'activité en matière d'IA.

Source : Cango

