Cette ex-Ethereum Treasury Company se lance dans la tokenisation de location de moteurs d'avions

Après avoir acheté et loué des moteurs d'avions le mois dernier, ETHZilla tente désormais d'en tokeniser les rendements locatifs. Que penser de cette opération inédite ?

ETHZilla tokenise ses rendements locatifs de moteurs d'avion

Alors que les Digital Assets Treasuries (DAT) ont commencé à pulluler l'année dernière, il semblait évident que la plupart d'entre elles finiraient par connaître l'échec. Sans surprise, le temps a rapidement fait son œuvre chez bon nombre de ces acteurs ayant entamé de tels virages dans une vaine tentative de redresser le cours en bourse au détriment des investisseurs particuliers.

Parmi ces noms, le cas d'ETHZilla, qui détiendrait toutefois encore 69 802 ETH, est particulièrement intéressant. Fin janvier, nous revenions sur sa surprenante annonce, à travers laquelle elle informait de l'achat de 2 moteurs d'avions mis en location auprès « d'une grande compagnie aérienne ».

L'histoire aurait pu s'arrêter là, si ETHZilla n'avait pas annoncé jeudi le lancement d'un token baptisé Eurus Aero Token I, promettant un rendement de 11,3 %, à condition de détenir ledit token sur toute la durée du contrat, soit 2 ans.

Ainsi, il s'agit là d'une initiative inédite sur le segment de la tokenisation d'actifs du monde réel, où les revenus de location de moteurs d'avions débarquent sur la blockchain, en l'occurrence, le layer 2 d'Ethereum (ETH) Arbitrum One (ARB).

L'opération a été déployée sur la plateforme Liquidity.io, requérant un investissement minimum de 10 tokens, à raison de 100 dollars par token. Avec un total de 30 000 tokens mis à la vente, seules 10 unités ont déjà trouvé preneur à l'heure de l'écriture de ces lignes :

Carnet d'ordre du token Eurus Aero Token I

Si l'idée semble originale au premier abord, plusieurs signaux donnent l'alerte. Le plus notable d'entre eux : le contrat de location en tant que tel souffre d'une opacité douteuse, puisque dans toute sa documentation, ETHZilla ne précise pas le nom de cette fameuse « grande compagnie aérienne ». Dès lors, les investisseurs doivent s'en remettre aux chiffres promis par une entreprise opérant initialement dans les biotechnologies, qui s'est par la suite réorientée dans les jeux et le divertissement, avant de lever des fonds pour acheter des ETH, qui ont ensuite été vendus à perte pour rembourser de la dette et acheter des moteurs d'avion.

Quoi qu'il en soit, le cours en bourse de l'action ETHZ est sans équivoque. Avant l'annonce de l'Ethereum Treasury Company l'été dernier, le titre avait réalisé un plus bas historique à 6,58 dollars, avant de s'envoler jusqu'à près de 175 dollars. Aujourd'hui, non seulement l'action ETHZ a chuté de 98 % depuis ce dernier point haut, mais elle a également continué de creuser ses plus bas en s'échangeant aujourd'hui en perte de 48,46 % sur près d'un an :

Cours de l'action ETHZ en données hebdomadaires

À n'en pas douter, la tokenisation d'actifs est en passe de révolutionner la finance traditionnelle. Néanmoins, il convient aussi de garder un certain esprit critique, afin de prendre de la hauteur sur les acteurs cherchant uniquement à extraire un maximum de valeur sur le dos des investisseurs.

Sources : X, Liquidity.io, TradingView

