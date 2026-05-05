Guerre WLFI – Justin Sun : le clan Trump riposte avec une action en justice

Nouvel épisode dans la guerre qui oppose Justin Sun au protocole du clan Trump, World Liberty Financial. L’entreprise vient de poursuivre en justice le créateur de Tron (TRX) pour diffamation. Que lui reproche-t-elle ?

World Liberty Financial poursuit Justin Sun en justice

À la fin du mois d’avril, Justin Sun poursuivait en justice World Liberty Financial pour avoir gelé illégalement ses tokens WLFI. Le créateur de Tron (TRX) argumentait qu’il ne pouvait plus faire usage de ses investissements comme bon lui semble. Pour rappel, Justin Sun avait investi 75 millions de dollars dans le projet de finance du clan Trump.

La riposte a eu lieu cette semaine. World Liberty Financial annonce sur X qu’elle a poursuivi à son tour Justin Sun en justice, pour diffamation. L’entreprise du clan Trump affirme que le milliardaire a nui à son image :

Sun a lancé une campagne médiatique de dénigrement coordonnée contre World Liberty Financial et a refusé d’y mettre fin, même lorsqu’il a été confronté à la vérité.

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Justin Sun s’est montré très critique de World Liberty Financial, qu’il accuse de ne pas être réellement décentralisée :

Une fonction confère à l’entreprise le pouvoir unilatéral de geler, de restreindre et, de fait, de confisquer les droits de propriété de tout détenteur de tokens, sans préavis, sans motif et sans recours. C’est l’antithèse de la décentralisation.

Des transferts illégaux de WLFI ?

World Liberty Financial affirme que Justin Sun a procédé à des « transactions interdites » via son entité d’investissement Blue Anthem, lorsqu’il a transféré des WLFI vers Binance. Le milliardaire s’était en effet engagé à conserver ses tokens sur la plateforme pour une durée déterminée, cela afin de soutenir le protocole.

Justin Sun a à l’époque argumenté qu’il souhaitait simplement « tester » le protocole de retrait. Une affirmation qui n’a pas convaincu World Liberty Financial :

Sun n’a pas cherché à trouver une résolution de bonne foi. Au lieu de cela, il a lancé une campagne de dénigrement coordonnée. Il a qualifié notre gouvernance d’« arnaque », affirmé que nous avions installé des « portes dérobées » et nous a accusés de traiter la communauté comme un « distributeur automatique ».

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World Liberty Financial a également accusé la presse de volontairement dénigrer les familles Trump et Witkoff :

De grands médias avaient précédemment relayé les accusations de fraude de la SEC à l’encontre de Justin Sun, et pourtant, dans leur désir de salir les familles Trump et Witkoff, ces mêmes médias ont relayé ses allégations diffamatoires. Ils devraient avoir honte.

C’est donc une étape de plus dans la guerre entre Justin Sun et World Liberty Financial. Elle montre que l’alliance entre le milliardaire de Tron et le clan Trump aura été de courte durée.

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Source : World Liberty Financial via X

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