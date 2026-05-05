Guerre WLFI – Justin Sun : le clan Trump riposte avec une action en justice

Nouvel épisode dans la guerre qui oppose Justin Sun au protocole du clan Trump, World Liberty Financial. L’entreprise vient de poursuivre en justice le créateur de Tron (TRX) pour diffamation. Que lui reproche-t-elle ?

le 5 mai 2026 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Guerre WLFI – Justin Sun : le clan Trump riposte avec une action en justice
Test logo

World Liberty Financial

0.0638$

Notre fiche

World Liberty Financial

Acheter World Liberty Financial (WLFI)

Partenaire Kraken

World Liberty Financial poursuit Justin Sun en justice

À la fin du mois d’avril, Justin Sun poursuivait en justice World Liberty Financial pour avoir gelé illégalement ses tokens WLFI. Le créateur de Tron (TRX) argumentait qu’il ne pouvait plus faire usage de ses investissements comme bon lui semble. Pour rappel, Justin Sun avait investi 75 millions de dollars dans le projet de finance du clan Trump.

La riposte a eu lieu cette semaine. World Liberty Financial annonce sur X qu’elle a poursuivi à son tour Justin Sun en justice, pour diffamation. L’entreprise du clan Trump affirme que le milliardaire a nui à son image :

blockquote icon

Sun a lancé une campagne médiatique de dénigrement coordonnée contre World Liberty Financial et a refusé d’y mettre fin, même lorsqu’il a été confronté à la vérité.

👉 Retrouvez notre présentation de Justin Sun, le milliardaire crypto le plus controversé

Justin Sun s’est montré très critique de World Liberty Financial, qu’il accuse de ne pas être réellement décentralisée :

blockquote icon

Une fonction confère à l’entreprise le pouvoir unilatéral de geler, de restreindre et, de fait, de confisquer les droits de propriété de tout détenteur de tokens, sans préavis, sans motif et sans recours. C’est l’antithèse de la décentralisation.

Des transferts illégaux de WLFI ?

World Liberty Financial affirme que Justin Sun a procédé à des « transactions interdites » via son entité d’investissement Blue Anthem, lorsqu’il a transféré des WLFI vers Binance. Le milliardaire s’était en effet engagé à conserver ses tokens sur la plateforme pour une durée déterminée, cela afin de soutenir le protocole.

Justin Sun a à l’époque argumenté qu’il souhaitait simplement « tester » le protocole de retrait. Une affirmation qui n’a pas convaincu World Liberty Financial :

blockquote icon

Sun n’a pas cherché à trouver une résolution de bonne foi. Au lieu de cela, il a lancé une campagne de dénigrement coordonnée. Il a qualifié notre gouvernance d’« arnaque », affirmé que nous avions installé des « portes dérobées » et nous a accusés de traiter la communauté comme un « distributeur automatique ».

🌐 Dans l’actualité – Plus de 200 000 dollars volés à une IA grâce à un message en morse

World Liberty Financial a également accusé la presse de volontairement dénigrer les familles Trump et Witkoff :

blockquote icon

De grands médias avaient précédemment relayé les accusations de fraude de la SEC à l’encontre de Justin Sun, et pourtant, dans leur désir de salir les familles Trump et Witkoff, ces mêmes médias ont relayé ses allégations diffamatoires. Ils devraient avoir honte.

C’est donc une étape de plus dans la guerre entre Justin Sun et World Liberty Financial. Elle montre que l’alliance entre le milliardaire de Tron et le clan Trump aura été de courte durée.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : World Liberty Financial via X

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4050 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Justin Sun

Voir plus
Tout voir
Test logo

WLFI

World Liberty Financial

5.04%

0.0638$

Notre fiche explicative sur

World Liberty Financial

Acheter World Liberty Financial (WLFI)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

 « La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

« La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

 Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

 Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026

Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026