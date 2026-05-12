Depuis son lancement, le projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial, interroge autant sur son activité effective que sur sa capacité à enrichir les proches du président des États-Unis. Des bénéfices qui incluraient 660 millions de dollars issus de « ventes discrètes » de tokens WLFI.

Donald Trump continue de s'enrichir dans la crypto

Le fait ne se discute même plus, la présidence de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale lui permet d'augmenter considérablement sa fortune personnelle - ainsi que celles de ses proches - à l'aide de procédures régulièrement pointées pour leur capacité à mêler conflits d'intérêts et délits d'initié.

Une activité au centre de laquelle s'impose une implication importante dans le secteur des cryptomonnaies, notamment avec le projet World Liberty Financial désormais considéré comme plus rentable que toutes les autres entreprises de la nébuleuse Trump, y compris sa participation dans Trump Media & Technology ou son célèbre complexe de luxe Mar-a-Lago, mais également à l'origine de nombreux scandales, comme par exemple (liste non exhaustive) :

👉 Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Une activité crypto qui aurait permis à la famille Trump d'amasser la somme de 1,55 milliard de dollars grâce aux ventes officielles de tokens WLFI, portant ainsi la fortune globale de ce clan à 6,8 milliards de dollars, selon les estimations de l'indice Bloomberg Billionaires.

Toutefois, une autre donnée plus compliquée à obtenir restait encore inconnue afin d'officialiser ce montant. Il s'agit de ce que les analystes de Bloomberg identifient comme des « ventes discrètes » de WLFI, impliquant une quantité estimée en milliards de tokens.

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660 millions de dollars avec des « ventes discrètes » de tokens WLFI

Une situation mise en lumière grâce aux données de Tokenomist.ai, consultées par les analystes de Bloomberg, qui estiment le total de ces « ventes discrètes » à 5,9 milliards de tokens WLFI, soit un gain supplémentaire estimé à environ 660 millions de dollars qu'il semble possible d'ajouter à la fortune crypto de la famille Trump.

Pourquoi un tel montant ? Tout simplement car la famille Trump s'est attribuée le droit de percevoir 75 % du produit de toutes les ventes de tokens WLFI. Des opérations parfois réalisées dans le simple but de s'attirer les bonnes grâces du président américain, comme n'a pas manqué de le faire Justin Sun lors du lancement du projet... avant de déchanter.

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Pendant ce temps, le cours du WLFI poursuit sa descente aux enfers, avec une baisse de l'ordre de 80 % depuis son sommet de septembre 2025 qui fait évoluer son prix sous le niveau de 0,07 dollar.

Le token WLFI affiche une baisse de 80 %

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Source : Bloomberg

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